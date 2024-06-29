Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ

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Российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. Иных подробностей произошедшего не приводится.
Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова