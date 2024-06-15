Стал известен конечный бенефициар санкций против России

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Посольство России в Лондоне прокомментировало новые антироссийские санкции Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.
По словам дипломатов, конечным бенефициаром санкций против России являются Соединенные Штаты, а Великобритания обслуживает интересы Вашингтона, не получая ничего взамен.
Ранее, 13 июня, Лондон присоединился к введенным Вашингтоном санкций против Московской и СБП бирж.
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«По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ», – отмечается в комментарии.
Ранее, 13 июня, Лондон присоединился к введенным Вашингтоном санкций против Московской и СБП бирж.
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Александр Климов