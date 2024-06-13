Обозреватель Перла раскрыл, почему США ввели санкции именно 12 июня

Фото: iStock/designer491
Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США решили ввести порцию антироссийских санкций именно вчера из-за наших кораблей в Гаване и саммита по Украине, который должен скоро состояться.
Специалист уточнил причины со ссылкой на информированный анонимный источник.
А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заверили, что санкции против Мосбиржи не окажут существенного влияния на отрасль туризма.
Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, когда индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям
Центробанк приостановил торги гонконгским долларом
В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи
«На выбор времени повлияли, видимо, два момента: заход наших кораблей в Гавану, то есть демонстрация возможности прямого и дословного повторения Карибского кризиса. И проведение в Швейцарии на следующей недели так называемой мирной конференции по Украине, точнее тот факт, что она будет заведомо провальной», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.
А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заверили, что санкции против Мосбиржи не окажут существенного влияния на отрасль туризма.
«Санкции США в отношении Мосбиржи существенных потрясений на туристическом рынке не вызовут. Особых проблем с оплатой заграничных туров не будет. Данная мера лишь поспособствует переходу отрасли на расчёты в валютах дружественных стран», — заявили в беседе с RT специалисты.
Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, когда индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям
Центробанк приостановил торги гонконгским долларом
В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи
Мелисса Тимофеева