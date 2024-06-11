Стала известна реакция Байдена на вердикт сыну

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Президент США Джо Байден выразил уважение к вердикту жюри присяжных, признавших его сына Хантера виновным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Белого дома.
«Как я уже говорил на прошлой неделе, я уважаю судебный процесс и приму любой исход этого дела», — подчеркнул Байден, добавив, что Хантер рассматривает возможность подачи апелляции.Президент напомнил, что он не только глава государства, но и любящий отец, гордящийся своим сыном.
Ранее суд сообщил о сроках вынесения приговора Хантеру Байдену.
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