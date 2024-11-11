Стали известны намерения Трампа в отношении принца Гарри

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен выслать из страны принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, аналитический центр Heritage Foundation уже давно хотел опубликовать иммиграционные данные принца Гарри, однако не мог этого сделать из-за запрета Джо Байдена.
Визовый статус принца Гарри поставили под сомнение сразу после его признания в употреблении наркотиков в рекреационных целях. По нынешним правилам, данная информация должна была быть занесена в его иммиграционные документы.
При этом агентство, контролирующее въезд иностранцев, не стало раскрывать сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, однако суд иск отклонил.
Напомним, в апреле 2024 года принц Гарри переехал в США.
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Визовый статус принца Гарри поставили под сомнение сразу после его признания в употреблении наркотиков в рекреационных целях. По нынешним правилам, данная информация должна была быть занесена в его иммиграционные документы.
При этом агентство, контролирующее въезд иностранцев, не стало раскрывать сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, однако суд иск отклонил.
«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности», – заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.
Напомним, в апреле 2024 года принц Гарри переехал в США.
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Элина Позднякова