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Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. О подробностях беседы между лидерами расскажет «Радио 1».

Трамп и Путин провели переговоры



Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили возможность прекращения конфликта на Украине. В ходе разговора Трамп призвал не провоцировать дальнейшее обострение ситуации и напомнил о присутствии американских военных сил в Европе, сообщает анонимный источник Washington Post. При этом не уточняется, кто стал инициатором этого разговора.



Прежде, во время своей предвыборной кампании, Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах, однако конкретные шаги, которые он собирается предпринять, остаются неясными.

Также журналисты сообщили, что официальный Киев в курсе телефонного разговора лидеров и протестовать против него не планирует. Кстати, ни Москва, ни Вашингтон официально факт подобного разговора не подтвердили.

Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ
Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ



Звонил ли Трамп Зеленскому


Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с его победой на выборах 6 ноября. Однако о последующих контактах украинского лидера с Трампом ничего не известно.

Ранее, в сентябре 2024 года, Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке, где обсуждались перспективы украинско-американских отношений. Глава Украины представил свой «план победы», но через несколько дней Трамп иронично охарактеризовал его как «лучшего торгаша» в истории. Он отметил, что каждый раз, когда Зеленский посещает США, он уходит с $60 млрд.

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Позиция Путина по мирному урегулированию конфликта


В июне этого года президент России Владимир Путин озвучил новые инициативы для мирного разрешения конфликта на Украине. Эти предложения включают признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как составных частей России. Кроме того, Путин предложил обеспечить нейтральный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России. Президент отметил, что такие меры могут способствовать прекращению конфликта и переходу к его политико-дипломатическому решению.

На дискуссионном клубе «Валдай» Путин вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом на основе ранее достигнутых соглашений в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что целью должно быть не временное перемирие, позволяющее украинской стороне пополнить запасы вооружений, а создание условий для восстановления отношений, что будет соответствовать интересам обеих стран.

Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру


Россия ждет от Трампа реальных шагов для прекращения огня в зоне СВО


Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо предпринять конкретные действия.

«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, Захарова отметила, что Трамп признал необходимость решения внутренних проблем США. Такое заявление может указывать на возможные изменения во внешней политике, сосредоточенной на урегулировании внутренних вызовов.

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#статьи
На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории
Bloomberg: Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории
11 ноября 2024, 11:25

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, информирует РИА Новости.
В своей статье он подчеркивает, что после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, украинское руководство и общество изменили подход к пониманию победы в конфликте.

Чемпион отмечает, что Белый дом, НАТО и западные СМИ должны пересмотреть свои критерии оценки успеха Украины. Вместо акцента на возвращении всех утраченных земель, по его мнению, ключевым становится создание безопасности, необходимой для экономической жизнеспособности и независимости страны.

Автор статьи утверждает, что украинцы уже давно совершили психологический сдвиг, осознав, что победа заключается не только в восстановлении территориальной целостности, но и в обеспечении стабильности и безопасности для будущего государства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#нато
#сво
#всу
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Украина приняла решение разобрать Кураховскую ТЭС
WSJ: Киев из-за дефицита энергии решил разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС
11 ноября 2024, 10:39

Фото: istockphoto.com/Ignatiev

В условиях критической нехватки электроэнергии власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) для использования ее оборудования в ремонте других электростанций. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, пишет РИА Новости.
Согласно информации издания, решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была практически завершена. В условиях приближающихся морозов Украина вынуждена была искать самые быстрые решения для восстановления энергетической инфраструктуры. Это привело к так называемой «каннибализации» собственных энергетических объектов, что стало частью масштабной перестановки, направленной на оперативное устранение проблем в энергоснабжении.

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор Кураховской ТЭС стал «основным источником оборудования», добавив, что у компании «не было другого выбора».

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

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#украина
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В Госдепе США прорабатывают проведение выборов на Украине с целью устранения Зеленского
11 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Руководство Госдепартамента США рассматривает возможность проведения выборов на Украине в 2025 году с целью устранения действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«В руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — говорится в сообщении.
Украинские активисты, получающие финансирование от Запада, обсуждают возможность формирования новой политической силы, ориентированной на проамериканскую политику в Украине.

Согласно информации разведки, процесс выдвижения кандидатов на выборах будет согласован с Госдепартаментом. Важно отметить, что подготовка к выборам прорабатывается на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

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#выбор
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Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным настанет скоро
11 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Об этом информирует РИА Новости.
Шольц подчеркнул, что возможность такого общения не исключается и зависит от обстоятельств. В ходе интервью канцлер отметил, что перед разговором должно пройти множество предварительных контактов, которые он ведет уже длительное время.

Ранее Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.

До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако он сразу добавил, что не следует питать иллюзий и необходимо выставить Москве ультиматум.

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Шольц и Трамп обсудили «возвращение мира» в Европу
11 ноября 2024, 09:51

Фото: iStock/sldesign78

Олаф Шольц и Дональд Трамп 10 ноября провели телефонные переговоры по итогу которых принято решение по «восстановлению мира» в Европе.
Вечером 11 ноября канцлер Германии и избранный президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Канцлер подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Они также договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», — отметил представитель ФРГ.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы американо-немецких отношений и имеющиеся геополитические вызовы. Ранее Олаф Шольц в интервью заявил о своей готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, отметив, что этот шаг будет осуществляться только после согласования с международными партнёрами. По словам канцлера, беседа может произойти в ближайшие дни.

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#сша
#президент
#фрг
#интервью
#шольц
#переговоры
#олаф шольц
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МИД Украины сообщил об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным
11 ноября 2024, 07:06

Фото: iStock/reflection_art

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
В комментарии для агентства Reuters Тихий подчеркнул, что сообщения о том, что Украина была уведомлена о состоявшемся звонке, не соответствуют действительности.

«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — пояснил он.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.

Напомним, что 5 ноября прошли выборы президента США, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
#президент
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Германия предложила «финляндизировать» Украину
RS: канцлер ФРГ Шольц предлагал генсеку НАТО Рютте «финляндизацию» Украины
11 ноября 2024, 05:39

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Об этом пишет Responsible Statecraft. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
«То, что вариант «финляндизации» в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры «все, что потребуется для победы Украины» к более трезвой оценке реалий на местах. <...> Канцлер Шольц вот уже много месяцев озвучивает идеи, которые до недавнего времени считались табу — в частности, о прямых переговорах с Россией на следующем мирном саммите по Украине», — сказано в материале.
По информации издания, во многом на смену настроений влияет глубокий политический кризис в ФРГ, где у самых крупных партий образовался раскол в вопросе украинского конфликта.

В статье заключили, что даже в том случае, если «финляндизация» станет ключевой позицией Германии, момент для остановки конфликта может быть упущен.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

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#политика
#украина
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Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьера
11 ноября 2024, 05:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед парламентскими выборами премьер-премьера. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании утром 11 ноября.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 ноября», — говорится в сообщении.
Выборы премьер-министра состоятся сегодня, 11 ноября, на особой сессии парламента. Ожидается, что голосование разделится на два тура, так как скорее всего ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов.

Ранее японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.

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#голосование
#мид
#япония
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«Последняя попытка»: Европа попробует уговорить США на дальние удары ВСУ
The Telegraph: Париж и Лондон снова попробуют уговорить США на дальние удары ВСУ
11 ноября 2024, 04:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку уговорить президента США Джо Байдена дать разрешение для ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Оба политика, как отмечается, верят, что Байден согласится ради сохранения своего политического наследия.
«Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (дата инаугурации Трампа — прим.ред.), а не просто отложить все до следующей администрации», — приводят слова анонимного высокопоставленного чиновника из Великобритании.
По информации издания, такое решение Стармера станет ударом по внешней политике Трампа и разрушит их отношения, так как британский политик обещал тесно сотрудничать с американским коллегой.

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