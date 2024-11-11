Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.