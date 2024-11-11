Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. О подробностях беседы между лидерами расскажет «Радио 1».
Трамп и Путин провели переговоры
Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили возможность прекращения конфликта на Украине. В ходе разговора Трамп призвал не провоцировать дальнейшее обострение ситуации и напомнил о присутствии американских военных сил в Европе, сообщает анонимный источник Washington Post. При этом не уточняется, кто стал инициатором этого разговора.
Прежде, во время своей предвыборной кампании, Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах, однако конкретные шаги, которые он собирается предпринять, остаются неясными.
Также журналисты сообщили, что официальный Киев в курсе телефонного разговора лидеров и протестовать против него не планирует. Кстати, ни Москва, ни Вашингтон официально факт подобного разговора не подтвердили.
Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ
Звонил ли Трамп Зеленскому
Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с его победой на выборах 6 ноября. Однако о последующих контактах украинского лидера с Трампом ничего не известно.
Ранее, в сентябре 2024 года, Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке, где обсуждались перспективы украинско-американских отношений. Глава Украины представил свой «план победы», но через несколько дней Трамп иронично охарактеризовал его как «лучшего торгаша» в истории. Он отметил, что каждый раз, когда Зеленский посещает США, он уходит с $60 млрд.
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Позиция Путина по мирному урегулированию конфликта
В июне этого года президент России Владимир Путин озвучил новые инициативы для мирного разрешения конфликта на Украине. Эти предложения включают признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как составных частей России. Кроме того, Путин предложил обеспечить нейтральный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России. Президент отметил, что такие меры могут способствовать прекращению конфликта и переходу к его политико-дипломатическому решению.
На дискуссионном клубе «Валдай» Путин вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом на основе ранее достигнутых соглашений в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что целью должно быть не временное перемирие, позволяющее украинской стороне пополнить запасы вооружений, а создание условий для восстановления отношений, что будет соответствовать интересам обеих стран.
Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
Россия ждет от Трампа реальных шагов для прекращения огня в зоне СВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо предпринять конкретные действия.
«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Помимо этого, Захарова отметила, что Трамп признал необходимость решения внутренних проблем США. Такое заявление может указывать на возможные изменения во внешней политике, сосредоточенной на урегулировании внутренних вызовов.
Читайте также:
«Украине по-настоящему крышка»: в США сделали неожиданное заявление
Путин назвал угрозу для суверенитета России
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
Анастасия Хохлова