Шольц и Трамп обсудили «возвращение мира» в Европу

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Олаф Шольц и Дональд Трамп 10 ноября провели телефонные переговоры по итогу которых принято решение по «восстановлению мира» в Европе.
Вечером 11 ноября канцлер Германии и избранный президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
Также в ходе разговора были затронуты вопросы американо-немецких отношений и имеющиеся геополитические вызовы. Ранее Олаф Шольц в интервью заявил о своей готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, отметив, что этот шаг будет осуществляться только после согласования с международными партнёрами. По словам канцлера, беседа может произойти в ближайшие дни.
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«Канцлер подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Они также договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», — отметил представитель ФРГ.
Также в ходе разговора были затронуты вопросы американо-немецких отношений и имеющиеся геополитические вызовы. Ранее Олаф Шольц в интервью заявил о своей готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, отметив, что этот шаг будет осуществляться только после согласования с международными партнёрами. По словам канцлера, беседа может произойти в ближайшие дни.
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Елена Генералова