Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного

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Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко.
Фесенко подчеркнул, что слова Залужного о вероятном поражении Украины и об иных перспективах конфликта были слишком резко восприняты на Западе. При этом для рядовых украинцев такая информация стала сенсационной и позволила избавиться от завышенных ожиданий.
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