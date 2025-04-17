Стало известно, чем обернется для ЕС разрыв контрактов с РФ на поставку газа

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Если Евросоюз решится разорвать контракты с Россией на поставку газа, то это обернется для объединения тяжелыми юридическими последствиями. Об этом заявил профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин. По его словам, одна из особенностей такого решения кроется в том, что контракты на поставку газа подписаны не с Россией, а с бизнесом.
«В РФ этим занимаются национальные нефтегазовые компании, часто с госучастием. Споры в случае разрыва контрактов будут рассматриваться в рамках международного частного права. <…> С экономической точки зрения вряд ли кто-то предложит лучшее соотношение цены и качества, чем российские поставщики. Но если политики примут такое решение, юридические механизмы позволят добиваться компенсаций», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков добавил, что разрыва хочет именно Брюссель, как наднациональная структура, однако принять такое решение можно лишь единогласно всеми странами Евросоюза. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов сильно ударит по всем участникам объединения. По его мнению, отдельные участники ЕС не дадут запретить импорт газа.
«Любые попытки запретить импорт российского газа или российской трубопроводной нефти будут блокироваться странами, которые наиболее от этого пострадают, в частности Венгрией либо Словакией, и мы видели, что они уже это делали в гораздо более напряженной ситуации», — объяснил Юшков.Читайте также:
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