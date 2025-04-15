FT: Евросоюз ищет способы разорвать газовые контракты с РФ без штрафных санкций

Мировоззрение президента США Дональда Трампа в вопросе тарифов и торговой политики находится на уровне конца XIX века, потому он и апеллирует к забытым американским лидерам, в частности Уильяму МакКинли. Об этом заявил первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Но даже в таких взглядах, по его мнению, можно найти политические нюансы.