FT: Евросоюз ищет способы разорвать газовые контракты с РФ без штрафных санкций

Фото: istockphoto/Gri-spb
В Евросоюзе активно ищут возможности окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа от «Газпрома». Причём сделать это так, чтобы избежать штрафных санкций.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Поставки природного газа из России в структуре европейского импорта сейчас составляют около 11 процентов. Частично эти объемы поставляются из России по долгосрочным контрактам, заключенным между «Газпромом» и местными энергетическими компаниями. В материале газеты не уточняется, о каких именно европейских контрагентах идет речь.
Источники издания отмечают, что в Еврокомиссии активно пытаются свести на нет эту зависимость. Европейские юристы пробуют найти законные способы разорвать долгосрочные контракты с российским монополистом, избежав выплаты значительной неустойки. Они проверяют соглашения на предмет возможности объявления форс-мажора, который бы позволил прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.
Фото: istockphoto/vchal
Главная трудность отслеживания таких контрактов состоит в том, что они, как правило, не являются публичными, а их основные положения отличаются в зависимости от конкретного контрагента. Один из собеседников сказал, что боевые действия, продолжающиеся на Украине, не могут стать поводом для объявления форс-мажора.
Поиск возможностей избежать оплаты неустойки за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом» ведется европейскими юристами в рамках стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, подразумевающей полный отказ региона от закупок газа из России. Урсула фон дер Ляйен анонсировала публикацию плана реализации этой меры в январе 2025 года, однако окончательный вариант постоянно откладывался из-за внутренних разногласий в ЕС.
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Источники издания отмечают, что в Еврокомиссии активно пытаются свести на нет эту зависимость. Европейские юристы пробуют найти законные способы разорвать долгосрочные контракты с российским монополистом, избежав выплаты значительной неустойки. Они проверяют соглашения на предмет возможности объявления форс-мажора, который бы позволил прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.
Фото: istockphoto/vchal
Главная трудность отслеживания таких контрактов состоит в том, что они, как правило, не являются публичными, а их основные положения отличаются в зависимости от конкретного контрагента. Один из собеседников сказал, что боевые действия, продолжающиеся на Украине, не могут стать поводом для объявления форс-мажора.
Поиск возможностей избежать оплаты неустойки за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом» ведется европейскими юристами в рамках стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, подразумевающей полный отказ региона от закупок газа из России. Урсула фон дер Ляйен анонсировала публикацию плана реализации этой меры в январе 2025 года, однако окончательный вариант постоянно откладывался из-за внутренних разногласий в ЕС.
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Александр Бойцов