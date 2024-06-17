Стало известно число поступивших на службу в ВСУ осужденных

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Более 2 ,7 тыс. заключенных вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую цифру опубликовало издание The Washington Post (WP).
Отмечается, что бывшие заключенные используются для формирования штурмовых бригад под командованием регулярных военных. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюшки, в первую группу будет мобилизовано 4 тыс. осужденных.
Журнал пообщался с несколькими осужденными солдатами. Один из них, Эдуард, был приговорен к семи годам и семи месяцам лишения свободы за вооруженное нападение. Он объяснил, что пошел на фронт, потому что хотел проявить в нем «человечность».
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенным мобилизоваться в ряды ВСУ. По оценкам, это решение позволит Киеву набрать максимум 10-15 тыс. осужденных.
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Журнал пообщался с несколькими осужденными солдатами. Один из них, Эдуард, был приговорен к семи годам и семи месяцам лишения свободы за вооруженное нападение. Он объяснил, что пошел на фронт, потому что хотел проявить в нем «человечность».
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенным мобилизоваться в ряды ВСУ. По оценкам, это решение позволит Киеву набрать максимум 10-15 тыс. осужденных.
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Александр Климов