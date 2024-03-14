Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО

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Поджог клуба «Полигон» в Костроме, за который был осужден военнослужащий Станислав Ионкин, будет обжалован, а сам осужденный намерен отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Юрия Хромцова, приговор окружного военного суда будет обжалован, и для участия в боевых действиях Ионкин готовит необходимые документы. Он планирует отправиться в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить пострадавшим моральный ущерб.
Адвокат также отметил, что считает назначенный судом срок чрезмерно суровым. Ионкину было назначено 20 лет колонии строгого режима, хотя Гособвинение требовало 16 лет, а также лишения звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».
Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, еще девять получили травмы. По данным следствия, пожар возник по вине Станислава Ионкина, который вернулся с Украины в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из охотничьей ракетницы.
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Адвокат также отметил, что считает назначенный судом срок чрезмерно суровым. Ионкину было назначено 20 лет колонии строгого режима, хотя Гособвинение требовало 16 лет, а также лишения звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».
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Артем Кузьмин