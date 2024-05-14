Стало известно, где сейчас находится генерал Суровикин

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Владимир Соловьёв.
Ранее появилась информация, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Но подробности о характере его визита не приводились.
Также до этого, 8 мая, распространилась информация о возможном возвращении экс-командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО в Россию. На фоне этих слухов появилось видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. За кадром женский голос попросил офицера передать послание. Он сказал «Дай Бог всем удачи!» и помахал рукой.
Позднее окружение Суровикина опровергло слухи о его возвращении в Россию, подчеркнув, что военный не покидал Африку, а опубликованный ролик был снят около полугода назад.
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Также до этого, 8 мая, распространилась информация о возможном возвращении экс-командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО в Россию. На фоне этих слухов появилось видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. За кадром женский голос попросил офицера передать послание. Он сказал «Дай Бог всем удачи!» и помахал рукой.
Позднее окружение Суровикина опровергло слухи о его возвращении в Россию, подчеркнув, что военный не покидал Африку, а опубликованный ролик был снят около полугода назад.
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Анастасия Чинкова