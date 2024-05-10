Стало известно, какую должность отдадут Голиковой в новом составе правительства

Фото: Официальный сайт Кремля
Вице-премьер Татьяна Голикова в составе нового Кабмина РФ останется на своей должности, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Татьяна Голикова, занимающая с 2018 года пост вице-премьера по социальным вопросам, останется на этом же посту в новом правительстве, уточнили в издании.
По словам двух собеседников РБК, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Напомним, сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. Ранее Мишустина на эту должность одобрил президент РФ Владимир Путин. Мишустин занимает должность премьер-министра России с 2020 года.
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По словам двух собеседников РБК, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Напомним, сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. Ранее Мишустина на эту должность одобрил президент РФ Владимир Путин. Мишустин занимает должность премьер-министра России с 2020 года.
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Евгения Парфентьева