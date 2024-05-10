Из инженера-системотехника в председателя правительства: Что известно о Михаиле Мишустине

Фото: Официальный сайт Кремля
10 мая Комитет Государственной думы рассмотрит внесённую президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Что известно о человеке, который занимал пост российского премьер-министра с 2020 года, расскажет редакция «Радио 1».
Михаил мишустин родился 3 марта 1966 года в городе в подмосковном городе Лобня. Его отец работал в службе безопасности аэропорта Шереметьево, а мать в медицинской службе того же аэропорта, отвечая за допуск к полётам.
Мишустин окончил школу практически отличником, а также прошёл обучение в Экономико-математической школе при МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1983 году будущий премьер-министр поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»), а уже через год, благодаря блестящей учёбе, был переведён на дневную форму обучения.
В 1989 году Мишустин завершил обучение по специальности «системы автоматизированного проектирования» (САПР) и получил квалификацию инженера-системотехника, а в 1992 году он окончил аспирантуру при том же учебном заведении.
После окончания аспирантуры Мишустин занял пост директора тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба — общественной некоммерческой организации.
В марте 2008 года Михаил Мишустин вступил в должность президента «UFG Capital Partners» и управляющего партнёра группы «UFG Asset Management». На этом посту он курировал расширение международного присутствия UFG, развитие венчурного и технологического инвестирования, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.
Дважды Мишустин пробовал себя в предпринимательской деятельности, однако, большая часть его жизни была посвящена государственной службе.
В 1998 году Мишустин стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации, на базе которой 23 декабря того же года было образовано Министерство РФ по налогам и сборам. Уже в марте 1999 года его повысили до заместителя министра РФ по налогам и сборам.
В марте 2004 года Мишустина назначили руководителем Роснедвижимости, которую упразднили в 2009 году. С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
6 апреля 2010 года Михаил Мишустин вступил в должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Заа время своей работы на этом посту он ввёл множество новшеств, касающихся цифровизации работы ведомства. К 2020 году, когда деятельность Мишустина на посту главы ФНС подошла к концу, действовало свыше 50 электронных сервисов ФНС.
В октябре 2013 года Мишустин стал научным руководителем факультета налогов и налогообложения (нынешний факультет налогов, аудита и бизнес-анализа) Финансового университета при правительстве РФ. В учебном заведении Мишустин продолжает работать и по сей день.
16 января 2020 года Михаил Мишустин стал председателем правительства Российской Федерации, сменив на этой должности бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
7 мая 2024 года после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
10 мая 2024 года Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Сегодня Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Мишустина на эту должность.
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Детство и учёба Мишустина
Михаил мишустин родился 3 марта 1966 года в городе в подмосковном городе Лобня. Его отец работал в службе безопасности аэропорта Шереметьево, а мать в медицинской службе того же аэропорта, отвечая за допуск к полётам.
Мишустин окончил школу практически отличником, а также прошёл обучение в Экономико-математической школе при МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1983 году будущий премьер-министр поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»), а уже через год, благодаря блестящей учёбе, был переведён на дневную форму обучения.
В 1989 году Мишустин завершил обучение по специальности «системы автоматизированного проектирования» (САПР) и получил квалификацию инженера-системотехника, а в 1992 году он окончил аспирантуру при том же учебном заведении.
Предпринимательская деятельность Мишустина
После окончания аспирантуры Мишустин занял пост директора тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба — общественной некоммерческой организации.
В марте 2008 года Михаил Мишустин вступил в должность президента «UFG Capital Partners» и управляющего партнёра группы «UFG Asset Management». На этом посту он курировал расширение международного присутствия UFG, развитие венчурного и технологического инвестирования, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.
Государственная деятельность Мишустина
Дважды Мишустин пробовал себя в предпринимательской деятельности, однако, большая часть его жизни была посвящена государственной службе.
В 1998 году Мишустин стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации, на базе которой 23 декабря того же года было образовано Министерство РФ по налогам и сборам. Уже в марте 1999 года его повысили до заместителя министра РФ по налогам и сборам.
В марте 2004 года Мишустина назначили руководителем Роснедвижимости, которую упразднили в 2009 году. С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
Мишустин на посту главы ФНС
6 апреля 2010 года Михаил Мишустин вступил в должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Заа время своей работы на этом посту он ввёл множество новшеств, касающихся цифровизации работы ведомства. К 2020 году, когда деятельность Мишустина на посту главы ФНС подошла к концу, действовало свыше 50 электронных сервисов ФНС.
В октябре 2013 года Мишустин стал научным руководителем факультета налогов и налогообложения (нынешний факультет налогов, аудита и бизнес-анализа) Финансового университета при правительстве РФ. В учебном заведении Мишустин продолжает работать и по сей день.
Мишустин в должности председателя правительства России
16 января 2020 года Михаил Мишустин стал председателем правительства Российской Федерации, сменив на этой должности бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
7 мая 2024 года после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
10 мая 2024 года Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Сегодня Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Мишустина на эту должность.
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Евгения Парфентьева