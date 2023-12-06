Стало известно, когда Финляндия откроет все КПП на границе с Россией

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Финляндия собирается открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Об этом изданию Yle сообщил заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.
Он отметил, что несколько часов уйдёт на демонтаж ныне стоящих заграждений, после чего движение будет полностью восстановлено.
При этом Ахтиайнен добавил, что ограждения не будут убраны сразу, поскольку при необходимости ограничения на финско-российской границе вновь могут быть продлены.
На данный момент все пропускные пункты на границе закрыты. В связи с такими ограничениями пострадали и сами финны, которые не могут попасть в Россию к родственникам.
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При этом Ахтиайнен добавил, что ограждения не будут убраны сразу, поскольку при необходимости ограничения на финско-российской границе вновь могут быть продлены.
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Анастасия Чинкова