Стало известно, когда начнётся приём вопросов от граждан Путину

Фото: сайт Кремля
1 декабря стартует приём вопросов от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.
Ранее в РБК появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.
К слову, Песков уже заявлял, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре 2021 года.
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«В студии будут сидеть журналисты: российские региональные, федеральные, а также иностранные журналисты, аккредитованые в Москве», - заявил Дмитрий Песков.
К слову, Песков уже заявлял, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре 2021 года.
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Мария Фирсова