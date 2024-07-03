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Стало известно, когда примут решение о локальном запрете никаба

Муфтий Салимов: решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров
03 июля 2024, 00:02
Фото: istock/ Alexey Emelyanov

Фото: istock/ Alexey Emelyanov

Решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров случаев запрета, которые прописаны в шариате. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности сообщалось, что может быть введён локальный запрет на ношение головного убора.

Салимов в своем Telegram-канале написал, что все очень сильно ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения текста. Он отметил, что некоторые паблики не уловили суть последней публикации о фетве.



Заместитель муфтия республики заявил, что отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Конечное решение о локальном запрете головного убора будет принято согласно этой информации.

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

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Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба
#запрет
#telegram
Приговор Трампу за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе перенесли на сентябрь
03 июля 2024, 00:13

Фото: сайт Дональда Трампа

Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в подделке деловых документов для сокрытия выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе, перенесли на сентябрь 2024 года. Об этом сообщили в суде.
Как отмечается в постановлении госоргана, изначально приговор был назначен на 11 июля. Однако связи с перерывом до 18 сентября, объявление наказания переносится.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам в деле о подделке деловых документов для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание по ним – 136 лет лишения свободы.

Обвинение считает, что юрист Трампа Майкл Коэн перед победой республиканца на выборах в 2016 году заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались за молчание о ее связи с Трампом в 2006 году.

Трамп, в свою очередь, отрицает заявления порноактрисы и отвергает все обвинения в свой адрес, указывая на то, что уголовное преследование обусловлено попытками выбить его из президентской гонки в 2024 году.

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#приговор
#деньги
#юрист
#обвинение
#наказание
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Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба
02 июля 2024, 23:26

Фото: iStock/SeanWang

Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит достаточных оснований для запрета никаба. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана.
Вчера, 1 июля, Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.

После детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете головного убора. Однако отмечается, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на его ношение.

После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности.

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

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#муфтий
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Пентагон назвал допустимым применение ВСУ оружия США для ударов по Крыму
02 июля 2024, 23:22

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием. Об этом информирует ТАСС.
По его мнению, «Крым является частью Украины». Он отметил, что политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по Российской Федерации не изменилась и заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории.

Ранее сообщалось, что ряд западных чиновников выступили за отмену ограничений на удары по территории России. В статье издания Defense News отметили, что эту позицию разделяет и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В России неоднократно отмечали, что удары западным оружием по российским регионам будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны стран-поставщиков этого оружия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Politico: Трамп при победе на выборах может остановить расширение НАТО на восток
02 июля 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах может остановить расширения НАТО на восток, а также отказать в защите тем странам альянса, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в области нацбезопасности.
По данным издания, Трамп готовит сделку, по которой НАТО обязуется отказаться от экспансии на восток, в особенности на Украину и Грузию. Также республиканец собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным список стран, которые в будущем смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Источники газеты отмечают, что вместе с тем Трамп может отозвать гарантии по защите тех стран НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП, хотя при этом американские ядерные силы и военные базы продолжат работу в Европе.

Подобный отказ от гарантий могут посчитать нарушением 5 статьи договора НАТО, однако как поясняет Politico, соратники Трампа рассчитывают на то, что формулировка статьи довольно гибкая и не обязывает членов альянса помогать именно военной силой.

Важно заметить, один из источников издания сообщает, что республиканский кандидат готов рассмотреть и другие варианты, в том числе значительные поставки оружия на Украину.

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Лукашенко: Минск в ходе обмена вернул Украине участника диверсии на самолет РФ
02 июля 2024, 22:52

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике. Глава государства сообщил об этом на праздновании Дня независимости Белоруссии.
«Родители его встретили, диверсанта», – добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, от России поступила просьба по возможности освободить известного священника УПЦ Ионафана.

«Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что митрополита Ионафана, приговоренного на Украине к 5 годам, удалось освободить. В конце июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась, что еще двух священнослужителя Украинской православной церкви вернули в Россию.

В марте прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось задержать террориста украинских спецслужб, а также его пособников. По его словам, они были причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50, который находится на аэродроме «Мачулищи».

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#александр лукашенко
#упц
#рф
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#самолет
#аэродром
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Ударная группа кораблей ВМФ РФ и фрегат «Адмирал Горшков» зашли в порт Венесуэлы
02 июля 2024, 21:42

Фото: iStock/Bborriss

Ударная группа кораблей Северного флота ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» зашла в порт Венесуэлы. Об их прибытии сообщают РИА Новости. Отряд состоит из атомной подлодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер» и танкера снабжения «Академик Пашин».
Корабельной ударной группой командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Пока флотилия будет находиться в порту, у экипажей появится возможность отдохнуть, прогуляться по окрестностям и взглянуть на местные достопримечательности.

После делового захода в Венесуэлу группа кораблей продолжит выполнять задачи в Атлантике. Среди них выделяются демонстрация флага и военно-морское присутствие в стратегически важных районах океана.

Ранее эта же корабельная группа посещала Гавану через несколько часов после учений. Моряки встретились с командирами ВМФ Кубы и губернатором столицы.

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#вмф
#корабль
#флот
#море
#венесуэла
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Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир на грани глобальной катастрофы
02 июля 2024, 20:45

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 2 июля, заявил, что Запад начал новый крестовый поход и мир теперь балансирует на грани новой глобальной катастрофы. Об этом глава государства сообщил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом», – высказался президент РБ.

Лукашенко отметил, что никто не заставлял строить мемориалы советским героям в Польше, это делал сам народ и люди, которые видели сколько погибло солдат при освобождении Варшавы.

«Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства», – продолжил глава Белоруссии.

Однако в итоге, по словам Лукашенко, это все привело лишь к тому, что на Западе начали пересматривать итоги – переворачивать могилы советских солдат, разрушать памятники, переписывать учебники и вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала.

«Но итоги Великой Отечественной войны не изменить. <…> Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что на каждый сломанный мемориал будет ответ в виде новых фактов преступлений, новых имен убийц женщин, стариков и детей.

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#лукашенко
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Эксперт из КНР предположил, когда закончится украинский конфликт
Профессор Янь Сюэтун: боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год
02 июля 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Olena_Z

В ближайший год боевые действия на Украине не закончатся. Такое мнение выразил китайский профессор Янь Сюэтун в рамках общения с прессой в преддверии Форума глобального мира. По его словам, прекратить конфликт помог бы политический фактор, но применить его возможно только при согласии сторон договариваться.
«В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году», — сказал аналитик.

Сюэтун считает силы РФ и Украины равными из-за долгого продолжения боевых действий. Он также уверен, что при абсолютном превосходстве одной из сторон военные действия уже бы прекратились.

Профессор подчеркнул, малую степень вероятности, что за год любая сторона получит такое превосходство.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.

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#война
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Экс-замминистра обороны США: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева
02 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен заявил, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева и приведет к диалогу Москвы и НАТО по вопросам безопасности. Об этом экс-сотрудник Пентагона написал в статье для Asia Times.
«Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему», — отмечает автор.

Брайен также считает, что заявление Зеленского о переговорах с Россией через посредников, останется лишь словами. Ему в этом помешает собственный запрет на переговоры с Москвой, позиция США и Великобритании, не позволяющая их провести, а также украинские ультраправые националисты, которые не дадут наладить контакт с Россией.

Важно отметить, что ранее Украина отвергла предложение премьера Венгрии о прекращении огня. Политик прибыл с визитом в Киев впервые за 12 лет, чтобы помочь урегулировать кризис.

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