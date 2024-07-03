Стало известно, когда примут решение о локальном запрете никаба

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Решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров случаев запрета, которые прописаны в шариате. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности сообщалось, что может быть введён локальный запрет на ношение головного убора.
Салимов в своем Telegram-канале написал, что все очень сильно ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения текста. Он отметил, что некоторые паблики не уловили суть последней публикации о фетве.
Заместитель муфтия республики заявил, что отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Конечное решение о локальном запрете головного убора будет принято согласно этой информации.
Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.
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Салимов в своем Telegram-канале написал, что все очень сильно ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения текста. Он отметил, что некоторые паблики не уловили суть последней публикации о фетве.
Заместитель муфтия республики заявил, что отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Конечное решение о локальном запрете головного убора будет принято согласно этой информации.
Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.
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Дарья Осипова