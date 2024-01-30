Стало известно, куда теперь отправятся бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер»

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Бывший сотрудники частной военной компании «Вагнер» будут размещены в пяти странах Африки, об этом стало известно Bloomberg.
Помимо этого, «Африканский корпус» возьмёт на себя часть задач, которые ранее выполняли «вагнеровцы». Также сообщается, что в ЦАР вскоре будет организована штаб-квартира, которая будет регулировать цели и задачи формирования. Завершить формирование «Африканского корпуса» планируют к середине 2024 года.
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