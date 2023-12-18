В Москве вручили «вагнеровцам» удостоверения ветеранов боевых действий

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий, а также первые карты лояльности в Москве. Документы им вручила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Цивилевой, фонд получил три тысячи заявок на получение удостоверения ветерана боевых действий. Те военные, которые смогли приехать в Москву получили свои удостоверения. Остальные были направлены по регионам, их передадут бойцам ЧВК в филиалах фонда.
На церемонии также присутствовал заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими.Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
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На церемонии также присутствовал заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«Удостоверение ветерана боевых действий — один из главных ваших документов», — сказал он, обратившись к военным.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими.Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
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Элина Позднякова