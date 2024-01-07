«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

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Боец ЧВК «Вагнер» под псевдонимом Бибер вопреки слухам остается живым, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Он связался с военными корреспондентами, утверждая, что продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее, в августе 2023 года, Telegram-каналы, связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, сообщали о гибели Бибера под Артемовском.
Напомним, бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, обвиняемый в организации заказного убийства знакомого в Турции, был арестован Невским судом Санкт-Петербурга. В 2021 году он был осужден на 23 года тюрьмы за подобное преступление, однако спустя полтора года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.
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Ранее, в августе 2023 года, Telegram-каналы, связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, сообщали о гибели Бибера под Артемовском.
Напомним, бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, обвиняемый в организации заказного убийства знакомого в Турции, был арестован Невским судом Санкт-Петербурга. В 2021 году он был осужден на 23 года тюрьмы за подобное преступление, однако спустя полтора года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.
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Артем Кузьмин