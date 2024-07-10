Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона

Страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО, с таким заявление выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для РИА Новости.