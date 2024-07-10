Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона

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Начало бомбардировок Югославии называл большой ошибкой НАТО и США экс-президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону со своим американским коллегой Биллом Клинтоном. Об этом свидетельствует стенограмма их беседы, датированная 19 апреля 1999. Ее опубликовал архив нацбезопасности США.
«Повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», — говорил Ельцин.
По его словам, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич «никогда не капитулирует». Все, чего получилось достичь — гуманитарной катастрофы, а также значительного ущерба американо-российским отношениям вместо того, чтобы решить гуманитарную проблему.
По заявлению Ельцина Клинтону, в РФ «лавинообразно нарастают антинатовские и антиамериканские настроения». Политик сказал, что на российское руководство давят и требуют принятия мер, чтобы помочь Югославии.
Американская сторона со своими союзниками по альянсу начала так называемую «гуманитарную интервенцию» в Югославию 24 марта 1999 года.
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