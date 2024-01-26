Политолог Маркелов: Ельцин пытался доказать Западу свою лояльность

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ФАЙЛОВ COOKIE ×

Средство массовой информации сетевое издание https://radio1.ru// (далее — «Сайт») использует файлы cookie и схожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователю Сайта (далее — «Пользователь» как в единственном так и во множественном числе), а также помогая получить нужную Пользователю информацию. Цель использования и обработки файлов-cookie Пользователя — уточнение информации об аналитике и использовании Сайта. При использовании Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие на использование cookie-файлов в соответствии с настоящей Политикой использования и обработки cookie-файлов (далее — «Политика») в отношении данного типа файлов. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться Сайтом, Пользователь дает свое согласие на обработку cookie-файлов на условиях настоящей Политики. Пользователь также может отказаться от обработки cookie-файлов, однако такой отказ может привести к некорректной работе Сайта. В случае несогласия с условиями настоящей Политики, в том числе, в случае несогласия с тем, чтобы Сайт использовал данный тип файлов cookie, то Пользователь должен соответствующим образом установить настройки собственного браузера или не использовать Сайт, т.е. прекратить использование Сайта и покинуть его. Браузер (веб-браузер) — это программа, которая предназначена для поиска и просмотра информации из сети Интернет. Большинство браузеров безопасны и предлагают быстрые и простые способы удаления такой информации как cookie-файлы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Политика обработки cookie-файлов применима к использованию таких файлов на Сайте, администратором которого является Государственное автономное учреждение Московской области «Радио 1» (далее — «Администратор Сайта») в рамках Политики обработки персональных данных ГАУ МО «Радио 1». Настоящая Политика касается правил Сайта относительно личной информации, предоставляемой Пользователем Администратору Сайта, в т.ч. использования Сайтом указанной информации, получаемой от Пользователей Сайта. В настоящей Политике также содержится информация о cookie-файлах и их использовании Сайтом и третьими лицами, а также о том, как Пользователь может отказаться от такого рода файлов.

2. ИНФОРМАЦИЯ О COOKIE

2.1. Во время просмотра любой страницы Сайта на персональном компьютере Пользователя либо ноутбуке, планшете, смартфоне, мобильном устройстве или на ином подобном оборудовании (далее — «Гаджет»), на котором происходит просмотр страниц Сайта, самостоятельно загружается страница, а также небольшой текстовый файл под названием cookie.

2.2. Каждый раз при открытии страницы Сайта веб-клиент (веб-браузер) пересылает текстовый cookie-файл веб-серверу в составе HTTP-запроса, чтобы предоставить такому веб-серверу информацию о действиях Пользователя или предпочтениях в сети Интернет. При этом для обеспечения безопасности и сохранности данных Пользователя, веб-клиент (веб-браузер), не передает cookie-файлы, предназначенные для Сайта другим ресурсам.

2.3. Cookie-файл представляет собой небольшое количество данных / фрагменты данных, среди которых часто содержится уникальный анонимный идентификатор, посылаемый Сайтом браузеру Пользователя и сохраняемый на жестком диске Гаджета. Сайт может посылать свои cookie-файлы на Гаджет Пользователя, если настройки его браузера разрешают это.

2.4. Cookie-файл широко используются владельцами сайтов для обеспечения работы сайтов или повышения эффективности работы, а также для получения аналитической информации.

2.5. Благодаря cookie-файлам Администратор Сайта может определить, был ли Пользователь раньше на Сайте с конкретного Гаджета. Это происходит во время повторного посещения Сайта посредством проверки Гаджета Пользователя на наличие cookie-файла, оставшегося с последнего посещения. Информация, которую Администратор Сайта получает посредством cookie-файлов, помогает предоставлять Пользователю услуги Сайта в наиболее удобном виде, а также помогает Администратору Сайта составить представление о Пользователе (портрет посетителя сайта).

2.6. Cookie-файлами пользуется большинство сайтов, поскольку они позволяют осуществлять множество полезных действий во время использования сайта.

2.7. Любой сайт может посылать свои cookie-файлы на Гаджет, если настройки браузера разрешают это. В то же время, чтобы сохранить конфиденциальность данных Пользователя, браузер открывает сайтам доступ только к cookie-файлам каждого Пользователя в отдельности, но не позволяет им пользоваться такими же cookie-файлами, оставленными другими сайтами.

2.8. В cookie-файлах хранится информация о предпочтениях Пользователя в интернете. Пользователь может настроить свой Гаджет таким образом, чтобы он автоматически принимал все cookie-файлы, либо предупреждал каждый раз, когда Сайт пытается записать свой cookie-файл на жесткий диск Гаджета Пользователя, либо вовсе не принимать никаких cookie-файлов. Последний вариант означает, что некоторые персональные услуги не могут быть предоставлены Пользователю, а также то, что Пользователь, выбравший такие настройки, не сможет получить полный доступ ко всем разделам Сайта.

2.9. Если Пользователь настроил свой Гаджет на полный запрет приема cookie-файлов, то он по-прежнему может анонимно посещать Сайт до тех пор, пока не пожелает воспользоваться одной из услуг Сайта.

2.10. Чтобы узнать, как настроить работу с cookie-файлами, Пользователю необходимо обратиться к функции (разделу) «Помощь» соответствующего браузера используемого Гаджета.

2.11. Сайт и третьи лица могут использовать на своих интернет-ресурсах различные типы cookie-файлов:

• строго необходимые cookie-файлы нужны для корректной работы сайта и оптимального использования его возможностей при передвижении Пользователя по сайту. Эти файлы не идентифицируют Пользователя как личность. Если Пользователь не согласен использовать данный тип файлов, это может оказать влияние на производительность сайта, или его компонентов;

• cookie-файлы, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике помогают понять, как Пользователь взаимодействуют с сайтом, предоставляя информацию о тех областях, которые они посетили и количестве времени, которое они провели на сайте, так же эти файлы показывают проблемы в работе интернет-ресурса, например, сообщения об ошибках, что помогает улучшить работу сайта. Cookie-файлы, относящиеся к аналитике, также помогают измерять эффективность рекламных кампаний и оптимизировать содержание сайта для тех, кого заинтересовала реклама. Данный тип cookie-файлов не может быть использован для идентификации Пользователя. Вся информация, которая собирается и анализируется, полностью анонимна;

• функциональные cookie-файлы служат для того, чтобы опознавать Пользователей, возвращающихся на Сайт, и позволяют индивидуально подбирать содержание Сайта для Пользователей. Если Пользователь блокирует этот тип файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на сайте;

• рекламные cookie-файлы содержат в себе сведения о пользовательских действиях в Интернете, в том числе о посещении сайтов и страниц, а также данные о ссылках и рекламе, которые Пользователь выбрал для просмотра. Одна из целей данного типа файлов — отражать на веб-сайтах тот контент, который наиболее полно ориентирован на конкретного Пользователя. Другая цель данного типа файлов — обеспечить возможность предоставления рекламной или другой информации в более точном соответствии с интересами Пользователя.

3. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Cookie-файлы используются в различных целях, в том числе, чтобы:

• облегчить себе и третьим лицам получение информации о посещениях Пользователя Сайта;

• анализировать информацию о посещении веб-страниц Пользователя для совершенствования Сайта;

• предоставлять рекламу, сообщения и контент, созданные Администратором Сайта и третьими лицами, на Сайте и сайтах других лиц, учитывая интересы Пользователя;

• помогать Пользователю в получении необходимой информации;

• определять количество Пользователей и то, как они используют Сайт, — для повышения эффективности Сайта и для наилучшего понимания интересов аудитории.

4. СРОК ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE

Некоторые cookie-файлы действуют с момента входа на Сайт Пользователя до конца конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся ненужными и автоматически удаляются. Такие cookie-файлы называются «сеансовыми» или «временными» (session cookies). Также, некоторые cookie-файлы сохраняются на Гаджете и в промежутке между сессиями работы в браузере — они не удаляются после закрытия браузера. Такие cookie-файлы называются «постоянными» (persistent cookies). Срок хранения постоянных cookie-файлов на Гаджете различается для разных cookie-файлов. Постоянные cookie-файлы используются в различных целях: например, чтобы определить, как часто Пользователь посещает Сайт или как часто на него возвращается, как с течением времени меняется характер использования Сайта, а также для оценки эффективности рекламы. Cookie-файлы могут размещаться на Гаджете Администратором Сайта. Также cookie-файлы называются «собственными». Некоторые cookie-файлы могут размещаться на Гаджете другими операторами (третьими лицами). Такие cookie-файлы называются файлами «третьих лиц». Использование cookie-файлов помогает узнать, когда Пользователь посещает Сайт, как взаимодействует с контентом. На основе cookie-файлов может собираться и использоваться обобщенная и другая информация, не связанная с идентификацией отдельных Пользователей (например, об операционной системе, версии браузера и URL-адресе, с которого выполнен переход на страницу Сайта, в том числе из электронного письма или рекламного объявления) — благодаря этому можно предоставить Пользователю более широкие возможности и проанализировать маршруты посещения сайтов. Такая технология позволяет подсчитать количество Пользователей, которые посетили конкретный раздел, перейдя по ссылке с определенного баннера за пределами Сайта, по текстовой ссылке или изображениям, включенным в рассылку. Кроме того, такая техника служит инструментом для сбора обобщенной статистики об использовании Сайта в целях аналитического исследования и помогает оптимизировать Сайт, предлагать рекламу в соответствии с интересами Пользователей.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ И МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Администратор Сайта вместе с третьими лицами, включая технологических партнеров и поставщиков услуг (исполнителей), участвует в ориентированной на интересы Пользователей рекламной деятельности, предоставляя рекламу и персонализированный контент, который будет представлять интерес для Пользователей. Третьи лица используют cookie-файлы при реализации сервисов для Сайта или других компаний. В таких случаях Администратор Сайта не контролирует использование указанной технологии или полученной при этом информации и не несет ответственности за любые действия или политики таких третьих лиц. Реклама может предоставляться Пользователям с учетом характера деятельности Пользователя в Интернете или при использовании Гаджета, а также с учетом действий Пользователя при поиске, откликов Пользователя на одно из рекламных объявлений или электронных писем, посещенных Пользователем страниц, географического региона или другой информации. Такие рекламные объявления могут появляться на Сайте или на сайтах третьих лиц. Технологические партнеры, с которыми Администратор Сайта сотрудничает и которые помогают проводить рекламные кампании с учетом интересов Пользователей. На Сайте Пользователь может также видеть рекламу третьих лиц в зависимости от того, какие страницы посещает Пользователь, какие действия выполняет на Сайте и на других сайтах.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТРЕКИНГА И COOKIE-ФАЙЛОВ

Администратор Сайта использует программное обеспечение для определения числа Пользователей, посещающих Сайт и регулярность такого посещения. Администратор Сайта не использует программы для сбора персональных данных или IP-адресов отдельных лиц. Данные используются исключительно анонимным образом в сводной форме в статистических целях, а также для разработки Сайта. Администратор Сайта не создает индивидуальный профиль действий Пользователя в Интернете. Содержимое постоянных cookie-файлов ограничивается идентификационным номером. Имя, адрес электронной почты, IP-адрес и т.д. не сохраняются.

Существует исключение: Cookie-файлы Google Analytics.

Сервис Google Analytics предоставляет Администратору Сайта анонимную информацию о статистике. Сервис оперирует IP-адресами, а также информацией о cookie-файлах, которые используются на Сайте, благодаря чему можно узнать, какое количество Пользователей посещает Сайт, сколько из них просматривают те или иные страницы, какие браузеры используются (что позволяет совершенствовать совместимость сервисов для большего числа Пользователей) и иногда, какие в каких странах и регионах живут Пользователи. Cookie-файлы Google Analytics могут использоваться в небольшом объеме. Эти cookie-файлы используют IP-адрес для распознавания Пользователя, однако не проводят персональную идентификацию. Другими словами, информация собирается анонимно. Cookie-файлы собирают информацию о том, как Пользователь использует Сайт, затем эти сведения используются для составления отчетов и помогают улучшить Сайт. В качестве альтернативы Пользователь может отказаться от использования cookie-файлов Google Analytics для отслеживания пользовательской активности на всех веб-сайтах, пройдя по ссылке: Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика предоставляется ООО «ЯНДЕКС» (119021, Россия, г. Москва, ул. Л. Толстого, д. 16 (далее — «Яндекс»)). Информация об использовании Сайта, собранная при помощи cookie-файлов, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования Пользователем Сайта, составления отчетов о деятельности Сайта и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс.Метрика. Пользователь может отказаться от использования cookie-файлов, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также Пользователь может использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций Сайта. Используя Сайт, Пользователь соглашается на обработку своих данных Яндексом в порядке и целях, указанных выше.

7. COOKIE-ФАЙЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Инструменты обмена информацией.

На Сайте используются кнопки обмена информацией, позволяющие Пользователю поставить закладку на странице и поделиться её содержимым в любимых социальных сетях. При нажатии на одну из этих кнопок выбранные для обмена информацией социальные медиа могут создать cookie-файл. Сайт не контролирует использование этих cookie-файлов, поэтому следует обратиться на веб-сайт соответствующей третьей стороны за дополнительной информацией.

Cookie-файлы третьих лиц во вставленном контенте.

При посещении некоторых страниц Сайта создаются cookie-файлы, не относящиеся к Сайту. При посещении страницы с контентом, вставленным, например с веб-сайтов YouTube, данные поставщики услуг (исполнители) могут создавать собственные cookie-файлы в браузере Пользователя. Сайт не контролирует использование таких cookie-файлов и не может получить к ним доступ в силу особенностей работы cookie-файлов — доступ к ним имеет лишь та сторона, которая создавала их изначально. Более подробную информацию о таких cookie-файлах Пользователю необходимо самостоятельно изучить на веб-сайтах третьих сторон.

Веб-маяки.

Администратор Сайта использует аналитические веб-службы, например Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics, которые помогают понять, как Пользователь пользуются Сайтом и, и тем самым обеспечить его релевантность, удобство использования и актуальность информационного наполнения. Эти службы пользуются такими технологиями сбора данных, как веб-маяки (пиксельные теги). Веб-маяки — небольшие электронные изображения, которые размещают cookie-файлы, подсчитывают число посещений и оценивают показатели использования и эффективность использования веб-сайта. В свою очередь, эти сведения помогают понять, какая информация интересует Пользователей Сайта, и предоставить его индивидуализированное наполнение. Веб-маяки анонимны, не содержат и не собирают информацию, идентифицирующую Пользователя. Информация является анонимной и используется исключительно в статистических целях. Данные веб-аналитики и cookie-файлы невозможно использовать для того, чтобы установить личность Пользователя, поскольку они никогда не содержат персональные данные, включая имя или адрес электронной почты Пользователя.

IP-адрес и URL-адрес.

IP-адрес — то уникальный идентификатор, который используют некоторые Гаджеты для идентификации и связи через Интернет. Когда Пользователь посещает Сайт, Администратор Сайта может просматривать IP-адрес Гаджета, используемый для подключения к интернету через вышеупомянутые веб-маяки. Эта информация используется для определения общего физического местоположения Гаджета. Администратор Сайта может использовать полученную информацию, чтобы изменить способ представления Сайта, и чтобы улучшить посещение Пользователя. URL-адрес (унифицированный указатель ресурсов) — это уникальный идентификатор или адрес для каждого ресурса в интернете. Например, это адрес веб-страницы, которую посещает Пользователь.

8. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ COOKIE

Администратор Сайта уважает право Пользователей на неприкосновенность частной жизни. поэтому Пользователь можете отказаться от использования некоторых типов cookie-файлов. Сайтом можно пользоваться и без cookie-файлов. Пользователь можете отключить сохранение cookie-файлов, ограничить их создание Сайтом или установить уведомление об отправке cookie-файлов в своем браузере. Пользователь также может в любой момент удалить cookie-файлы с жесткого диска своего Гаджета (файл: «cookies»). В таком случае отображение страниц и руководство по использованию Сайта будет ограниченным. Большинство браузеров позволяют в той или иной степени контролировать большинство cookie-файлов через настройки браузера. Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie-файлы. Пользователь может изменить настройки таким образом, чтобы браузер блокировал такие файлы или предупреждал, когда файлы данного типа будут отправлены на Гаджет. Есть несколько способов управления cookie-файлами. Чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить настройки браузера, необходимо обратиться к инструкции браузера. Если отключить cookie-файлы, это может повлиять на работу Пользователя в Интернете. Если Пользователь использует различные Гаджеты для просмотра и доступа к Сайту, он должны убедиться, что каждый браузер на каждом Гаджете настроен в соответствии с предпочтениями на работу с cookie-файлами. Рекомендуем Пользователям оставить cookie-файлы активными, чтобы в полной мере пользоваться Сайтом. Если не включить определенные типы cookie-файлов, это может повлиять на работу с Сайтом и доступность некоторых услуг.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это краткое описание использования cookie-файлов на сегодняшний день. Политика использования и обработки cookie-файлов время от времени может обновляться без предварительного уведомления Пользователя, поэтому важно регулярно проверять эту политику, чтобы быть в курсе любых изменений Администратором Сайта и использования файлов cookie-файлов. Поэтому, Пользователю следует периодически просматривать данную страницу, чтобы убедиться, что его устраивают возможные изменения. Все возникшие вопросы или замечания по настоящей Политике можно направить по адресу электронной почты: radio@mosreg.ru. Если у вас есть вопросы и/или предложения касательно настоящей Политики, сообщите их нам, по указанному адресу электронной почты. Срок ответа на запросы субъектов персональных данных составляет 30 (тридцать) рабочих дней.