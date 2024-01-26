Ельцин считал, что РФ должна первой вступить в НАТО, следует из секретных документов

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Бывший президент России Борис Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. Такие данные приводятся в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.
«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — приводятся слова Ельцина в рассекреченных документах.
По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.
В 1999 произошло расширение НАТО, тогда в него вошли Польша, Чехия и Венгрия.
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Элина Позднякова