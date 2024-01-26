Ельцин считал, что РФ должна первой вступить в НАТО, следует из секретных документов

Бывший президент России Борис Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. Такие данные приводятся в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.