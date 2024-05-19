Стало известно о ликвидации лидера мятежников в Конго

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Лидер мятежников, которые устроили стрельбу у резиденции вице-премьера и министра экономики Демократической Республики Конго (ДРК), Кристиан Маланга, был ликвидирован. Об этом 19 мая сообщил портал Actu30.
«Лидер нападавших, штурмовавших Дворец нации в воскресенье, 19 мая 2024 года, Кристиан Маланга, был застрелен военными, о чем свидетельствуют изображения, опубликованные в Сети», — передают журналисты.Сообщается, что остальные участники группы были задержаны.
Ранее в этот день представитель вооруженных сил страны генерал Сильвен Экенге заявил, что в ДРК была предотвращена попытка государственного переворота.
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