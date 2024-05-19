Стало известно о ликвидации лидера мятежников в Конго

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе на данный момент нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов. Об этом Лавров сказал в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.