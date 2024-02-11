Конго из-за наводнений может остаться без столицы

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В Конго сенатор Дидье Муменги заявил, что столица Демократической Республики из-за речных наводнений, которые стали происходить все чаще, может вовсе исчезнуть. Об этом сообщает Okapi.
«Наводнения из-за подъема уровня воды реки Конго достигли пика в 1961 году. Это был первый раз, когда Киншаса была на грани того, чтобы уйти под воду. С того времени это происходит каждые десять лет, однако с 2019 года этот период сократился до менее пяти лет. Так, появляется риск того, что периодичность наводнений сократится и приведет нас к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», - сказал политик в эфире радиостанции Okapi.
По мнению Муменги, местные власти должны обратить внимание на возникшую проблему и выработать план для ее решения.
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