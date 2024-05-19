ВС Демократической Республики Конго предотвратили госпереворот

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Попытка государственного переворота была предпринята в Демократической Республике Конго. Об этом заявил представитель конголезской армии бригадный генерал Сильвен Экенге.
Отмечается, что государственный переворот был предотвращен благодаря силам обороны и безопасности в столице государства Киншасе. По информации Экенге, ситуация находится под контролем армии.
Местных жителей просят не беспокоиться. Уточняется, что бунтовщики арестованы. При этом их имена не раскрываются.
Напомним, в конце июля прошлого года военный переворот случился в Нигере — от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и Экономического сообщества Западной Африки
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Местных жителей просят не беспокоиться. Уточняется, что бунтовщики арестованы. При этом их имена не раскрываются.
Напомним, в конце июля прошлого года военный переворот случился в Нигере — от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и Экономического сообщества Западной Африки
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Екатерина Коршунова