ВС Демократической Республики Конго предотвратили госпереворот

Добыча Соединёнными Штатами урана на территории индейского племени привела к проблемам со здоровьем у населения и к загрязнению воды, об этом сообщил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в интервью для РИА Новости.