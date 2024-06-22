Стало известно о наборе МВД и МЧС обвиняемых на спецоперацию

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Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали вербовку подозреваемых, передает «Корммерсантъ» (Ъ).
По мнению издания, все эти структуры должны наладить активное сотрудничество с военкоматом. Физически здоровые лица, участвующие в уголовных делах, в возрасте от 18 дек до 65 лет могут проходить службу в зоне СВО,
В настоящее время по уголовным делам, связанным с терроризмом, государственной изменой или шпионажем, обвиняемые в педофилии не могут быть призваны на военную службу.
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