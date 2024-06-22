Стало известно о наборе МВД и МЧС обвиняемых на спецоперацию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят присутствовать на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери по соображениям безопасности, сообщает издание The Guardian, сославшись на информацию, полученную в ходе предварительного слушания.