Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ

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МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Информация об этом появилась в базе ведомства. Игорь Александрович Воронченко 1964 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в сообщении не указывается.
Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
Подробностей не приводится.
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Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
Подробностей не приводится.
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Алёна Самарева