Два генерала ВСУ объявлена в розыск МВД России

Фото: iStock/???? ??????
Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбачева, согласно данным базы ведомства.
Бывший командующий силами логистик украинской армии генерал-лейтенант Олег Вишневский также объявлен в розыске. Подробности не разглашаются.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.
Читайте также:
В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ
Александр Климов