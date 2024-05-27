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Главная / Новости / Общество/ Два генерала ВСУ объявлена в розыск МВД России

Два генерала ВСУ объявлена в розыск МВД России

27 мая 2024, 01:10
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбачева, согласно данным базы ведомства.


Бывший командующий силами логистик украинской армии генерал-лейтенант Олег Вишневский также объявлен в розыске. Подробности не разглашаются.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

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Минобороны РФ предложило помощь Армении с ЧС из-за сильных ливней
Минобороны РФ предложило помощь Армении с ЧС из-за сильных ливней
27 мая 2024, 00:15

Фото: iStock/sfreestee

Министерство обороны России заявило о готовности оказать Армении помощь в ликвидации последствий наводнений и оползней в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) с сильными проливными дождями и грозы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram.
«Командованию 102 российской Военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники», – указали в МО РФ.

Они добавили, что как только поступит запрос со стороны Армении, министерство немедленно направит силы и средства ВС России в зону бедствия.

Ранее сообщалось, что МЧС России оказывает помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования.

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Клуб «Спецвзвод» занял второе место на марш-броске «Волоколамский рубеж»
26 мая 2024, 22:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского округа

Команда военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамского округа под руководством Евгения Русакова заняла вторую позицию на шестых ежегодных соревнованиях «Марш Кремлёвских курсантов».
Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского округа.

Первое место досталось Московскому высшему общевойсковому командному училищу (МВОКУ), а бронзовые медали выиграл Национальный исследовательский университет (МЭИ).

Напомним, что открытие шестой ежегодной военно-патриотической акции марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялось в селе Ярополец. Волоколамцы совместно с курсантами военных учебных заведений, студентами и представителями военно-патриотических клубов почтили память солдат, павших в оборонительных сражениях Великой Отечественной войны. После этого команды с макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности.

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Марш-бросок «Волоколамский рубеж» открыли в селе Ярополец
26 мая 2024, 22:16

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского округа

Открытие шестой ежегодной военно-патриотической акции марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялось 26 мая в селе Ярополец, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского округа.
Волоколамцы совместно с курсантами военных учебных заведений, студентами и представителями военно-патриотических клубов почтили память солдат, павших в оборонительных сражениях Великой Отечественной войны.

В рамках торжественного мероприятия участники возложили цветы и провели минуту молчания у мемориала Кремлёвским курсантам. В церемонии участвовали представители администрации, ветераны, юнармейцы и местные жители. С приветственными словами выступили заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко, представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Роман Рыжов, руководитель проекта «Марш кремлёвских курсантов» генерал-майор в отставке Александр Зубков и председатель Волоколамского отделения ветеранов вооружённых сил РФ Валерий Гурин.

После этого участники возложили цветы к братскому захоронению в деревне Шишково и переместились на «Поле боя кремлёвских лейтенантов». С макетами оружия времён 1941 года они преодолели 5-километровую дистанцию по пересечённой местности. В марш-броске участвовали 280 человек, включая команду военно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска. Всего в акции приняли участие более 500 человек.

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В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором
İhlas: в Анталье россиянка живет в подвале из-за судебной тяжбы с арендатором
26 мая 2024, 20:54

Фото: istockphoto/9parusnikov

Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора из своей квартиры в Анталье, несмотря на заключённый договор аренды, и вынуждена жить в кладовке того же здания, пока ждёт завершения судебного процесса, сообщает агентство İhlas.
Десять лет назад Худякова купила двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье. Вернувшись в Турцию после двухлетнего отсутствия, она решила обосноваться здесь на постоянной основе.

Однако арендатор, которому квартира сдавалась через агентство недвижимости, отказался покидать жильё по истечении срока договора. Худякова обратилась в суд, и после годичной тяжбы было принято решение о выселении арендатора. Тем не менее, арендатор подал апелляцию на это решение, пишет издание.

Уже более полутора лет Худякова борется за свои права, живя в складском помещении здания. Агентство отмечает, что задержка в процессе вызвана тем, что Худякова не знакома с турецкой правовой системой.

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#суд
#права
#квартира
#аварии
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Несколько рек вышли из берегов в Грузии
Несколько рек вышли из берегов и затопили Марнеули и Болниси в Грузии
26 мая 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Roman Beliakov

Проливные осадки вызвали наводнения в Марнеули и Болниси в Грузии, приведя к выходу нескольких рек из берегов. Информация об этом поступила от Sputnuk Грузия.
По сообщению, стихийное бедствие повредило линии связи, дорожную инфраструктуру, затопило поля и нижние этажи жилых домов.

Керченская паромная переправа остается недоступной второй день из-за сильного ветра и шторма. Решение о временном закрытии было принято предыдущим вечером. По данным МЧС, на полуострове действует предупреждение о шторме с северо-восточным ветром до 25 м/с.

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#предупреждение
#мчс
#человек
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Подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены
Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»
26 мая 2024, 18:37

Фото:iStock/frantic00

В Башкирии подростки 13 и 14 лет разрушили лагерь «Орленок» в последний день смены, сообщает Telegram-канал Mash.
В этом лагере по государственной программе отдыхали дети, эвакуированные из Белгорода. В течение 19 дней смены подростки вели себя примерным образом, активно участвуя в соревнованиях и экскурсиях, и никаких инцидентов за это время не произошло.

Однако перед отъездом дети устроили беспорядок: разбросали мусор по комнатам, сломали двери, сорвали москитные сетки, разбили раковины и выбросили из окон матрасы и стулья.

Попытки сотрудников лагеря остановить подростков не увенчались успехом. В администрации лагеря отказались комментировать ситуацию журналистам.

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#обстрел
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Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама
Макрон заявил, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря
26 мая 2024, 18:10

Фото: сайт Кремля

Отреставрированный после крупного пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) вновь откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию конституции ФРГ, французский президент пригласил всех на летние Олимпийские игры в Париже и на экскурсию в Нотр-Дам.

В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на соборе новый шпиль, точно повторяющий тот, который сгорел во время пожара пять лет назад. Высота деревянной конструкции составила 96 метров.

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#игры
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Воробьёв обсудил сотрудничество премьер-министром Узбекистана Ариповым
26 мая 2024, 17:10

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Ташкенте встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Встреча политиков состоялась накануне Совета регионов России и Узбекистана.

«Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает её хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — в ходе встречи заявил Воробьёв.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Отмечается, что Московская область ​и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий.

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#андрей воробьёв
#московская область
#узбекистан
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Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение
Переживший покушение Фицо пройдёт контрольное обследование 27 мая
26 мая 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на жизнь которого было совершено покушение, пройдёт контрольное обследование 27 мая.
«Сегодняшнее состояние здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования», — пишет РИА Новости, ссылаясь на слова представителей больницы, в которой проходит лечение Фицо.

Напомним, покушение на словацкого премьера было совершено 15 мая 2024. На выходе из здания, в котором проходило заседание правительства в городе Гандлова, на Фицо напал вооружённые пистолетом мужчина. Подозреваемый произвёл четыре выстрела, которые пришлись на живот, грудь и голову политика.

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#словакия
#роберт фицо
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