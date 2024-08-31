Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы президента КНДР — орловский рысак. Об этом пишет газета The Times.
Глава российского государства дарит Ким Чен Ыну лошадей не впервые, 30 скакунов были отправлены в Пхеньян в 2022 году. Партия текущего года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл.
Уточняется, что животных перевезли через сухопутную границу с Приморским краем. Согласно информации источника, лошади играют важную роль в культе личности лидера КНДР, который он создал вокруг себя и своих близких.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что животных перевезли через сухопутную границу с Приморским краем. Согласно информации источника, лошади играют важную роль в культе личности лидера КНДР, который он создал вокруг себя и своих близких.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова