Посол РФ Антонов: визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу

Фото: сайт Кремля
Санкционная политика США провалилась на фоне визитов во Вьетнам и Северную Корею президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил российский посол на американской территории Анатолий Антонов. По его словам, поездки главы государства «посадили американцев в лужу».
«Еще раз подтверждено о том, что страны глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам», – сказал Антонов.
Посол добавил, что, если представители РФ посещают какие-либо государства, то потом в эти же страны США отправляют своих эмиссаров, «пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации».
До этого Путин посещал Северную Корею с официальным визитом. Итогом встречи стало соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.
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Никита Кротов