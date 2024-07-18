Песков пообещал раскрыть тайну о собаках, подаренных Путину лидером КНДР

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок. Об этом фон дер Ляйен сообщила в своей программе развития ЕК на 2024−2029 годы под названием «Выбор Европы».