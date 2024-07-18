Песков пообещал раскрыть тайну о собаках, подаренных Путину лидером КНДР

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что раскроет клички собак, которых лидер КНДР подарил Владимиру Путину.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что у собак, подаренных Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, есть клички. Он пообещал позднее сообщить их.
Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18-19 июня. Во время визита Ким Чен Ын подарил российскому президенту двух охотничьих собак породы пхунсан, а также бюст и портрет господина Путина. В свою очередь, российский президент подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.
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«Естественно, у этих собак есть клички. Мы их озвучим», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.
Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18-19 июня. Во время визита Ким Чен Ын подарил российскому президенту двух охотничьих собак породы пхунсан, а также бюст и портрет господина Путина. В свою очередь, российский президент подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.
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Мира Полтева