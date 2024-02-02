Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные

США могут уже в эти ударить по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в качестве ответа за нападение на американских военных на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в Вашингтоне, пожелавших остаться неназванными.