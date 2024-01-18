МИД Пакистана: Нанесены удары по «укрытиям террористов» в Иране

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Пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан. Это произошло ранним утром, 18 января.
Также в заявлении пакистанского МИД указано, что власти Исламабада в течение ряда последних лет высказывали представителям Ирана опасения по поводу того, что близ границы укрываются экстремисты, являющиеся выходцами из Пакистана. Однако Тегеран не предпринимал по этому поводу никаких мер.
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Александр Бойцов