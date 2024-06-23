Стало известно о тревоге в Белом доме из-за выступления Нетаньяху

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Белый дом все больше встревожен речью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США в связи с его критикой президента США Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По данным источников, заявление израильского премьер-министра может негативно повлиять на репутацию главы Белого дома, который планирует баллотироваться на второй президентский срок. Следует отметить, что Нетаньяху вызвал обеспокоенность в связи с недавним видеообращением, в котором публично обвинил власти США в прекращении помощи Израилю.
Один из собеседников издания заявил, что политик «может сделать все намного хуже, выступая перед Конгрессом».
РанееНетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля. Приглашение было подписано спикером Палаты представителей, лидерами большинства и меньшинства Сената. По данным Bloomberg, израильская сторона не сразу ответила на приглашение.
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Один из собеседников издания заявил, что политик «может сделать все намного хуже, выступая перед Конгрессом».
РанееНетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля. Приглашение было подписано спикером Палаты представителей, лидерами большинства и меньшинства Сената. По данным Bloomberg, израильская сторона не сразу ответила на приглашение.
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Александр Климов