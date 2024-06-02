В США назвали Нетаньяху военным преступником

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, его нельзя приглашать в парламент, заявил американский сенатор Берни Сандерс в социальной сети X.
«Биньямин Нетаньяху – военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», – написал Сандерс.
Он добавил, что Сенат США принял решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС.
Ранее сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать широкомасштабную ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом, он раскритиковал заявления турецкого и иранского лидеров о конфликте в Газе, поскольку в этих странах проживает значительное курдское меньшинство.
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Александр Климов