Axios: Белый дом отменил встречу с Израилем после выступления Нетаньяху

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Белый дом отменил встречу и диалог высокого уровня с Израилем из-за видеообращения Биньямина Нетаньяху, в котором премьер-министр еврейского государства пожаловался на задержки поставок американского оружия.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники. По словам одного из израильских чиновников, которые приводит сетевое издание, американцы пребывают в ярости, а видео Нетаньяху нанесло большой ущерб.
Кроме того, по словам американских источников, администрация Вашингтона недовольна «неблагодарностью» израильского премьера в вопросах военной помощи. Кроме того, советник президента США Джозефа Байдена Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и напрямую заявил ему о неприемлемости записанного видео и подобных обвинений.
Читайте также:
Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе
В США назвали Нетаньяху военным преступником
Американские сенаторы обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху
Александр Бойцов