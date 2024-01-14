Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта

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Компромиссный законопроект о продлении финансирования работы правительства США до марта 2024 года может быть принят Конгрессом на следующей неделе.
Отмечается, что законодателям необходимо утвердить законопроект до 19 января, крайнего срока действия соответствующего закона.
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