Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Так Биньхуа прокомментировал итоги выборов на острове.