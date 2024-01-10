Риттер заявил о непригодности Байдена для президентства

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Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.
«Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — пояснил в беседе с RT Риттер.
Ранее политолог-американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию с заболеванием и лечением главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что все слухи и теории о здоровье Остина раздуты.
«Даже если с Ллойдом Остином что-то случится, найдут другого на замену, либо зама какого-то. Там много таких милитаристов, хоть отбавляй», — объяснял в беседе с «Царьградом» Блохин.
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