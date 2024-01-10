Риттер заявил о непригодности Байдена для президентства

Более 20 новых дорожных объектов планируется ввести в эксплуатацию на территории Московской области в 2024 году, их общая протяжённость превысит 50 километров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«В частности, в этом году должны быть открыты путепроводы в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске, Мытищинская хорда и обходы посёлка Октябрьский и деревни Малые Вязёмы», — цитируются в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Мытищинская хорда, протяжённость которой составляет 16 км, соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, это позволит разгрузить северо-восточную часть МКАД, а также обеспечит жителей Мытищ дополнительным выездом на скоростные трассы.Открытие обходов выведет транзитный транспорт с территорий населённых пунктов и сократит время проезда в Москву для жителей соседних городов.В планах также завершить строительство шести надземных переходов и нескольких дорог. Кроме того, будет начато строительство десяти дорожных объектов.