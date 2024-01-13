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Белый дом призывает подготовиться к возможному шатдауну

13 января 2024, 14:42
Фото: istockphoto/YayaErnst

Фото: istockphoto/YayaErnst

Белый дом уведомил ведомства о том, что необходимо подготовиться к возможному шатдауну.
Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам составить план действий в случае прекращения госфинансирования.

Под шатдауном подразумевается остановка работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Если такой сценарий произойдёт, то служащим, задействованным в критически важной работе, нужно будет и в этом случае выполнять свои обязанности без оплаты. Остальные будут отправлены в вынужденный отпуск.


Шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января достаточно высоки.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал не давать движение законопроектам о временном финансировании.

Если шатдаун случится, то в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов.

Другая часть правительства остановит функционирование с 3 февраля.

Ранее Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.

Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему. Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.

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Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные
13 января 2024, 13:29

Фото: iStock/cenkertekin

Вашингтон за последнее время поставлял боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательные данные. Об этом сообщает Hürriyet.
Согласно информации источника, против Турции ведется «война на истощение». Отмечается, что такие действия исходят не только от Штатов, но и от различных центров.

Издание связывает увеличение числа атак на Анкару с внутренними, так и с внешними событиями. Сообщается, что государства, нежелающие того, чтобы Турция являлась «эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации».

Напомним, вооруженное противостояние с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

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#мид
#война
#турция
#нато
#сбу
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Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины
Новый глава МИД Франции пообещал Киеву продолжительную поддержку
13 января 2024, 13:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что Сежурне пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Франции. По словам французского министра, поддержка будет оказываться в экономической, военной и гуманитарной сферах.

Сообщается, что перед запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским глава МИД Франции подчеркнул, что французские представители совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо гражданам Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить».

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#франция
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В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
13 января 2024, 12:47

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.
По словам Шеремета, смешным и нелепым звучит от Вашингтона то, что страна не заинтересована в войне, развязанной им в Йемене. Парламентарий отметил, что Штаты снова повторяются.

Шеремет подчеркнул, что мировое сообщество неоднократно слышало такие дежурные фразы от американцев.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#эксперт
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#атака
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Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины
13 января 2024, 11:26

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что НАТО не вступит в прямое военное противостояние с Россией ради защиты интересов Украины. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
По словам бывшего полковника, отдельные члены Североатлантического альянса не в состоянии воевать с РФ. Он отметил, что Польша способна лишь на резкие выпады в российскую сторону, а Германия, Франция и Великобритания не смогут вступить в вооруженное противостояние.

Стариков подчеркнул, что Вашингтон также не станет воевать с Россией из-за имеющегося у Москвы ядерного оружия. По его мнению, «Штаты воевать сами не хотят, только через прокси».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент против России воюют все члены НАТО.

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#великобритания
#германия
#мид рф
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#нато
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ВС Польши заявили об «активности российской авиации»
ВС Польши заявили, что из-за «активности российской авиации» подняли самолеты
13 января 2024, 10:26

Фото: iStock/Vital Hil

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. Об этом говорится в сообщении польских ВС.
По информации источника, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории. Командование подчеркнуло, что для обеспечивания безопасности все необходимые меры были предприняты.

В сообщении польских ВС также предупредили о повышении уровня шума, в особенности в юго-восточной части государства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также не раз призывала страны вставать на защиту Украины.

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#меры
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#польша
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WP: американских экспертов беспокоит противостояние Техаса и Вашингтона
13 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto/alexkich

Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.
Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему.

Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.

Эксперты не смогли вспомнить какой-либо недавний похожий случай, когда власти какого-нибудь штата заблокировали федеральному правительству доступ к территории, находящейся под его юрисдикцией.

«Представив, что наши агенты пограничной службы противостоят вооруженным бойцам нацгвардии Техаса, мы должны напугаться до смерти. Это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», - отметил Стив Владек, эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета.
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В Аденском заливе хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

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#политика
#граница
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В Аденском заливе хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью
13 января 2024, 09:28

Фото: istockphoto/Wirestock

Йеменские хуситы в Аденском заливе ошибочно совершили атаку на танкер под флагом Панамы, который, по предварительной информации, перевозил российскую нефть.
Об этом заявили в компании-специалисте в вопросах морской безопасности Ambrey. В результате атаки никто не пострадал, танкер не получил повреждений, пишет Reuters.

Капитан танкера рассказал об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Сообщается, что ракета, которая была выпущена хуситами в направлении судна, не долетела примерно 500 метров до борта такера и ушла под воду.

Экипажем были замечены недалеко от корабля три небольших плавсредства. Возможно, с одного из них запустили наряд.

«Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами», —сообщили в Ambrey.
Такие происшествия случаются из-за устаревшей информации у атаковавших, которые думают, что суда связаны с британской компанией.

Накануне США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Саны. Этот факт подтвердил позднее и телеканал «Аль-Масира».

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#политика
#великобритания
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Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
13 января 2024, 09:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности для украинской стороны.
В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев, чтобы подписать «историческое» соглашение, касающееся безопасности сроком на десять лет.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!2». О. Бендер. Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», - так отреагировал депутат Алексей Кучеренко в своём Facebook*.
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#украина
#великобритания
#новости
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Стало известно, кого не пригласят на выборы президента РФ
На выборы президента РФ не пригласят наблюдателей из недружественных стран
13 января 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Центризбирком (ЦИК) России не прислал приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента. Голосование пройдёт в марте 2024 года.
Об этом «Известиям» рассказал член ЦИК Павел Андреев.ьПо его словам, ЦИК пригласил только своих контрагентов. Приглашения направлены избирательным органам других стран и в международные профильные отраслевые организации.

«Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», —сказал Павел Андреев.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться несколько дней — с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

В избирательной кампании принимают участие 11 человек: 8 кандидатов представлены от политических партий, 3 участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

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