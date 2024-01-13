Белый дом призывает подготовиться к возможному шатдауну

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Белый дом уведомил ведомства о том, что необходимо подготовиться к возможному шатдауну.
Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам составить план действий в случае прекращения госфинансирования.
Под шатдауном подразумевается остановка работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Если такой сценарий произойдёт, то служащим, задействованным в критически важной работе, нужно будет и в этом случае выполнять свои обязанности без оплаты. Остальные будут отправлены в вынужденный отпуск.
Шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января достаточно высоки.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал не давать движение законопроектам о временном финансировании.
Если шатдаун случится, то в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов.
Другая часть правительства остановит функционирование с 3 февраля.
Ранее Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.
Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему. Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.
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Под шатдауном подразумевается остановка работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Если такой сценарий произойдёт, то служащим, задействованным в критически важной работе, нужно будет и в этом случае выполнять свои обязанности без оплаты. Остальные будут отправлены в вынужденный отпуск.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал не давать движение законопроектам о временном финансировании.
Если шатдаун случится, то в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов.
Другая часть правительства остановит функционирование с 3 февраля.
Ранее Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.
Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему. Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.
Читайте также:
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
WP: американских экспертов беспокоит противостояние Техаса и Вашингтона
Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
Мария Фирсова