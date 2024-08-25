Стало известно о возможном введении европейских санкций против Telegram

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Французские власти могут использовать дело Дурова для введения санкций ЕС против Telegram, сообщило издание «Украина сейчас» ссылаясь на журналистские источники, близкие к Европарламенту.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ордер на арест был выдан за отказ предпринимателя сотрудничать с французскими правоохранительными органами.
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Александр Климов