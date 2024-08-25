Названа главная претензия европейских властей к Telegram

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Главной претензией властей ЕС к основателю Telegram Павлу Дурову, арестованному сегодня во Франции, скорее всего, стали зашифрованные сообщения в мессенджере, пишет TF1.
«На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности», – рассказал телеканалу французский следователь.
Ранее стало известно, что в отношении главы Telegram был выдан ордер на арест за отказ сотрудничать с французскими правоохранительными органами в расследовании преступлений, связанных с мессенджером. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов