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Названа главная претензия европейских властей к Telegram

TF1: зашфированные сообщения в Telegram – главная претензия властей ЕС к Дурову
25 августа 2024, 00:30
Фото: istockphoto / butenkow

Фото: istockphoto / butenkow

Главной претензией властей ЕС к основателю Telegram Павлу Дурову, арестованному сегодня во Франции, скорее всего, стали зашифрованные сообщения в мессенджере, пишет TF1.


«На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности», – рассказал телеканалу французский следователь.

Ранее стало известно, что в отношении главы Telegram был выдан ордер на арест за отказ сотрудничать с французскими правоохранительными органами в расследовании преступлений, связанных с мессенджером. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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25 августа 2024, 01:23

Фото: istock / Urupong

Создатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Запад ему того не простил, завил депутат Государственной Думы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя арест предпринимателя во Франции.
«Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Вот и все. Свобода?! Ее там не было и нет», – подчеркнул он.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного самолета.

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Власти России официально высказались об аресте Дурова
25 августа 2024, 01:18

Фото: istockphoto/SanderStock

Ведущим деятелям информационного пространства опасно посещать тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», – заявил представитель российской власти.

В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.

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Такер Карлсон высказался об аресте Дурова
Карлсон: Дурова заперла западная страна, союзник администрации Байдена
25 августа 2024, 01:11

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Журналист Такер Карлсон на странице X отметил, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан западной страной, партнером президента США Джо Байдена и членом НАТО.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он сошел с борта частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров не стал сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сенатор Пушков прокомментировал задержание Дурова и обратился к Маску
25 августа 2024, 01:07

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Либеральная диктатура не терпит одиночек, которые не играют по ее правилам. Так прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор.

В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.

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Во Франции отметили загадочную деталь в деле Дурова
25 августа 2024, 00:58

Фото: iStock/seb_ra

Основатель Telegram Павел Дуров избегал посещения Франции и Европы с момента выдачи ордера. Об этом информирует телеканал BFMTV.
Предприниматель в основном находился в Объединенных Арабских Эмиратах, странах СНГ и Южной Америки. Поэтому причина его приезда в Ле Бурже остается загадкой, обращает внимание телеканал.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже, когда он сходил с борта своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан за отказ предпринимателя сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#аэропорт
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Telegram в связи с задержанием Дурова назвали главным мессенджером СВО
Медведев: Telegram является главным мессенджером СВО
25 августа 2024, 00:54

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Telegram фактически главный мессенджер специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение высказал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале в ответ на задержание основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа.
Именно это обстоятельство, согласно словам парламентария, стало причиной широкого резонанса в России, вызванного арестом главы Telegram.

«Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – отметил Медведев.

По его мнению, будущее мессенджера и перспективы его доступности в Ростии теперь сложно прогнозировать.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Даванков направил обращение в МИД России с требованием добиваться освобождения арестованного основателя мессенджера.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.

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#франция
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#мид рф
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Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова
Вице-спикер Даванков призвал МИД России к освобождению Павла Дурова
25 августа 2024, 00:44

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков обратился в МИД России с просьбой освободить Павла Дурова, задержанного 24 августа в парижском аэропорту. Депутат направил обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает RT.
Политик считает, что арест основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

«При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии», – отмечается в запросе парламентария.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

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#мид рф
#госдума
#павел дуров
#задержание
#арест
#франция
#оаэ
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Дуров знал о возможном задержании французскими властями
Создатель Telegram Дуров знал о возможном задержании во Франции
25 августа 2024, 00:43

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Основатель Telegram Павел Дуров прилетел на частном самолете в Париж, зная, что его могут задержать во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В настоящее время Дуров находится под стражей и должен быть доставлен в суд.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Как подчеркивается, основатель Telegram включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, сотрудники правоохранительных органов, допросившие его, выдали ордер на обыск по результатам предварительного расследования.

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#франция
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#самолет
#павел дуров
#арест
#задержание
#суд
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Стало известно о возможном введении европейских санкций против Telegram
Франция может использовать суд над Дуровым для введения санкций против Telegram
25 августа 2024, 00:39

Фото: istockphoto/artJazz

Французские власти могут использовать дело Дурова для введения санкций ЕС против Telegram, сообщило издание «Украина сейчас» ссылаясь на журналистские источники, близкие к Европарламенту.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ордер на арест был выдан за отказ предпринимателя сотрудничать с французскими правоохранительными органами.

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#франция
#павел дуров
#санкции
#ес
#арест
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