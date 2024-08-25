В Совфеде прокомментировали арест Дурова во Франции

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Французы продолжают бороться за «европейские ценности» и «свободу слова»». Так сенатор Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже в своем Telegram-канале.
«Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности"», – высказался Клишас.
Ранее стало известно, что в отношении главы Telegram был выдан ордер на арест за отказ сотрудничать с французскими правоохранительными органами в расследовании преступлений, связанных с мессенджером. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов