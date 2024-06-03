Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытки Запада втянуть страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в украинский кризис, пишет Global Times.
В публикации отмечается, что азиатским странам следует проявлять осторожность и избегать «конфронтационных ловушек», в которую попал Киев.
На встрече в Сингапуре президент Украины заявил, что Киев признает два государства: Израиль и Палестину.
Кроме того, во время встречи с журналистом в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США атаковать только российское приграничье.
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На встрече в Сингапуре президент Украины заявил, что Киев признает два государства: Израиль и Палестину.
Кроме того, во время встречи с журналистом в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США атаковать только российское приграничье.
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Александр Климов