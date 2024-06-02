Зеленский признал Палестину как государство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признаёт Палестину как государство. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии «Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности» в Сингапуре.
Глава государства подчеркнул, что Украина сделает всё, чтобы Израиль остановился, конфликт завершился, а мирные жители не страдали.
Зеленского спросили, почему он раньше поддерживал Израиль. Президент подчеркнул, что тогда его заявления были сделаны на фоне атаки террористами гражданского населения Израиля. В той ситуации Иерусалим имел право защититься.
После того, как Израиль оказался на территории сектора Газа и произошёл гуманитарный кризис, продолжил Зеленский, Украина выразила готовность отправить гуманитарную помощь, а также призвала уважать международное право. Объяснив свою позицию, Зеленский попросил не смешивать воедино два эти периода.
При этом украинское издание «Страна» усмотрело в изменениях позиции Зеленского следование политики Запада. Если раньше западные страны активно поддерживали Израиль, то сейчас, наоборот, начали осуждать действия его армии в секторе Газа, требуя остановить боевые действия.
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Зеленского спросили, почему он раньше поддерживал Израиль. Президент подчеркнул, что тогда его заявления были сделаны на фоне атаки террористами гражданского населения Израиля. В той ситуации Иерусалим имел право защититься.
После того, как Израиль оказался на территории сектора Газа и произошёл гуманитарный кризис, продолжил Зеленский, Украина выразила готовность отправить гуманитарную помощь, а также призвала уважать международное право. Объяснив свою позицию, Зеленский попросил не смешивать воедино два эти периода.
При этом украинское издание «Страна» усмотрело в изменениях позиции Зеленского следование политики Запада. Если раньше западные страны активно поддерживали Израиль, то сейчас, наоборот, начали осуждать действия его армии в секторе Газа, требуя остановить боевые действия.
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Анастасия Чинкова