Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, чтобы встретиться с президентом Фердинандом Маркосом, передает Reuters.
В апреле Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей».
Ранее, 27 февраля, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
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Александр Климов