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Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Reuters: Зеленский
03 июня 2024, 04:43

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, чтобы встретиться с президентом Фердинандом Маркосом, передает Reuters.


В апреле Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей».

Ранее, 27 февраля, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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