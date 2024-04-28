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Стало известно об отношении французской армии к России

Экс-развездчик Чинкуини: руководство французской армии благосклонно к РФ
28 апреля 2024, 00:15
Фото: iStock/joseh51camera

Фото: iStock/joseh51camera

Большинство офицеров французской армии положительно относятся к России, ​заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чункуини, передает РИА Новости.
Чинкуини ищет информацию об участии французов в боевых действиях на украинской стороне. По словам бывшего офицера разведки, основной мотивацией для государственных агентов, отправляющихся на Украину, являются деньги.

«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», – подчеркнул он.



Ранее Чинкуини рассказывал, что французским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные заявления об отставке и доход, значительно превышающий их обычные заработки. Французским военным экспертам также гарантировали возвращение на свои должности после участия в конфликте на Украине.

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#разведка
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США получили дополительные рычаги влияния на Украину – американские СМИ
CNN: Вашингтон получили дополнительные рычаги влияния на Киев
28 апреля 2024, 00:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американские чиновники усилили свое влияние на Украину, предоставив ей финансовую помощь на десятки миллиардов долларов, сообщает CNN, ссылаясь на данные источников.
По мнению экспертов, американской стороне пока не удавалось влиять на Киев.

«Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину и Израиль. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние, но он должен сделать это сейчас, иначе у мира в ближайшем будущем не будет шансов», – высказались они.

Ранее стало известно Мнения американцев о том, должны ли США продолжать помогать Украине, разделились.

Согласно опросу, проведенному YouGov, 28 процентов американцев поддерживают увеличение помощи Украине, в то время как 29 процентов считают, что США должны ее сократить. Также 26 процентов американцев заявили, что помощь Вашингтона Киеву должна остаться на прежнем уровне.

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«Бесполезно»: американский экс-подполковник о новой помощи США
Экс-подполковник Дэвис: новые поставки Киеву не помогут США одолеть Россию
27 апреля 2024, 23:35

Фото: iStock/alexkich

Новая помощь Украине не поможет Соединенным Штатам добиться победы над Россией, заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Эксперт отметил, что новый пакет помощи США не заменит убитых или раненых украинских солдат.

«Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» – задался вопросом Дэвис.

Офицер также отметил, что на обучение американских операторов оружия уйдут годы.

Ранее Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам. Согласно проекту, Киев получит помощь в размере около 61 миллиарда долларов США в виде боеприпасов, ракет, бронетехники, транспортных самолетов и поставок стрелкового оружия.

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#сша
#джозеф байден
#помощь
#поставки
#россия
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Макрон рассказал о возможных последствиях капитуляции Украины
Макрон: поставки оружия из США, ФРГ и Франции позволят Украине сопротивляться
27 апреля 2024, 23:27

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое оружие от США, Германии и Франции позволит Украине продолжить сопротивление, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Франции высказался о возможной судьбе Европы, заявив, что она «может погибнуть».

До этого Эммануэль Макрон провел встречу с российским лауреатом Нобелевской премии Дмитрием Муратовым*.

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#германия
#сша
#украина
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В МИД назвали причину очереди на границе Казахстана
Захарова: данные об очередях на границе Казахстана преувеличены
27 апреля 2024, 22:59

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об очередях на границе с Казахстаном.
Ситуация связана с повышенными мерами безопасности и сохраняющейся угрозой после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отметила она.

По ее словам, именно поэтому сотрудники органов пограничного контроля проводят проверочные мероприятия. Они проверяют людей вне зависимости от гражданства.

Она подчеркнула, что данные по числу машин у КПП преувеличены и их общее количество не превышает 30. Захарова добавила, что 40% иностранцев стремятся покинуть РФ по истечении 90 дней из 180 положенных, чтобы сразу же вернуться назад.

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#мид
#казахстан
#мария захарова
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Полиции могут дать право выдворять мигрантов с территории России
В Думу внесён проект о праве полиции выдворять мигрантов из РФ
27 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект о праве полиции принимать решения о выдворении иностранцев.
Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как поясняют авторы проекта закона, инициатива сократит временные и финансовые затраты, которые связаны с доставлением иностранцев в суд и позволит быстро выдворять из страны нарушивших закон.

Сейчас депортировать иностранцев можно только по решению суда. Этому предшествует рассмотрение дела об административном правонарушении.

Таким образом, в случая одобрения законопроекта, полицию и пограничные органы наделят полномочиями самостоятельно решать вопросы выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

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#госдума
#законопроект
#мигранты
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Полковник Уилкерсон: РФ может жёстко ответить США на отправку Киеву ракет ATACMS
27 апреля 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Россия вправе жёстко ответить США после Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Такое мнение высказал полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.
В интервью Youtube-каналу Judging Freedom он заявил, что поставка этих ракет — очень опасное решение для Вашингтона. Ведь у президента РФ Путина есть теперь полное право ответить в том же ключе или даже жёстче. В конце концов, идёт война, считает американский военный.

Как отметил полковник, все знают украинского президента Владимира Зеленского и то, как он себя ведёт и какие решения принимает. Это создаёт немалые угрозы и риски для безопасности, в том числе американской, считает Уилкерсон.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона отправить Киеву ракеты ATACMS очередным просчётом Соединённых Штатов. Это оружие создаёт дополнительную угрозу, но кардинально что-либо изменить в ходе конфликта оно не способно, уверен российский лидер.

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#оружие
#владимир путин
#президент
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#интервью
#право
#ракеты
#рф
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Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию
Tempo: РФ заявила о готовности вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию
27 апреля 2024, 19:47

Фото: iStock/Airubon

Военный атташе Российской Федерации в Джакарте Максим Лукьянов заявил, что Россия готова возобновить обсуждение возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию. Эту информацию приводит индонезийский журнал Tempo.
Лукьянов отметил, что российская сторона готова осуществить поставки Су-35 в Индонезию, при условии наличия интереса со стороны Джакарты. Он подчеркнул готовность России вести переговоры на эту тему.

Ранее стало известно, что Индонезия приняла решение приобрести французские истребители Dassault Rafale вместо российских Су-35, которые были выбраны в качестве перспективных истребителей еще в 2015 году.

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#индонезия
#поставки
#истребители
#переговоры
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«Не нужно лезть»: Картаполов осадил депутата Журавлева за призыв провести мобилизацию в РФ
Картаполов раскритиковал депутата Журавлёва за идею о мобилизации
27 апреля 2024, 19:31

Фото: istockphoto/FedotovAnatoly

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов подверг резкой критике своего заместителя Алексея Журавлёва за высказанную им идею провести дополнительную мобилизацию. Попросту говоря, он рекомендовал депутату не лезть не в своё дело.
Ранее Журавлёв заявил, что мобилизация нужна для того, чтобы провести ротацию боевых частей на передовой. Военнослужащие в их составе устали, заслужили отдых и нуждаются в нём, указал парламентарий. Глава думского оборонного комитета в ответ на эту инициативу выразил сожаление в связи с тем, что некоторые депутаты продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции.

«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — заявил Картаполов журналистам.

Он также напомнил, что такие вопросы, как комплектование Вооружённых сил Российской Федерации находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Картаполов также добавил, что комплектование ВС РФ в настоящий момент полностью обеспечивает выполнение всех поставленных перед ними задач, прежде всего в ходе специальной военной операции, поэтому никакой необходимости в дополнительных наборах новобранцев нет.

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#отдых
#депутаты
#операции
#мобилизация
#вс рф
#госдума
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В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв КНР к расследованию на СП и СП-2
27 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Китай выступил с инициативой провести международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В министерстве иностранных дел Германии ответили на это, что такое расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором.
Это стандартный ответ, который немецкое внешнеполитическое ведомство неизменно даёт на протяжении всего времени расследования диверсий на трубопроводах, сообщает РИА Новости. За последние полтора года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии.

Ответ на призыв Китая организовать международное расследование также выглядит как простая отговорка. По существу МИД ФРГ просто уклонились от какого бы то ни было ответа, дав понять, что не заинтересованы в расследовании, а тем более в обнародовании его результатов.

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