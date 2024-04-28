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Большинство офицеров французской армии положительно относятся к России, заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чункуини, передает РИА Новости.
Чинкуини ищет информацию об участии французов в боевых действиях на украинской стороне. По словам бывшего офицера разведки, основной мотивацией для государственных агентов, отправляющихся на Украину, являются деньги.
Ранее Чинкуини рассказывал, что французским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные заявления об отставке и доход, значительно превышающий их обычные заработки. Французским военным экспертам также гарантировали возвращение на свои должности после участия в конфликте на Украине.
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«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», – подчеркнул он.
Ранее Чинкуини рассказывал, что французским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные заявления об отставке и доход, значительно превышающий их обычные заработки. Французским военным экспертам также гарантировали возвращение на свои должности после участия в конфликте на Украине.
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Александр Климов