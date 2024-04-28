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В Турции работник полиции открыл огонь по своим коллегам

В Турции работник полиции открыл огонь по своим коллегам, двое человек погибли
28 апреля 2024, 00:05
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

​В турецком ​городе Адыяман работник полиции, который находился на дежурстве в участке, открыл огонь по своим коллегам, передает TGRT Haber.
В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения. Раненые были госпитализированы.

Телеканал Halk TV, ссылаясь на источники в полиции, сообщил, что в результате нападения погибли двое полицейских и еще восемь получили ранения. По словам тележурналиста, полицейский, открывший огонь, спорил с начальником полицейского участка.



В США в начале апреля былы арестована жительница из Джорджии, открывшая стрельбу на автостраде во время полного солнечного затмения. 22-летняя Тайлон Нишель Селестин заявила на стойке регистрации отеля, что намерена открыть огонь «по велению Бога» из-за солнечного затмения. Затем женщина села в свою машину, проехала по автостраде и открыла огонь по нескольким автомобилям.

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#полицейские
#турция
#сша
Российские ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области
Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области
27 апреля 2024, 23:45

Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Брянской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу 27 апреля около 23:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», – уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА объявили в Курской области.

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Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе
Старовойт: В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников
27 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/NatureNow

Курская область находится под угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей региона быть бдительными. Губернатор подчеркнул, что для отражения возможных атак в регионе приведены в готовность военные и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь в Суджанском районе.

До этого, 24 апреля, в регионе была объявлена ракетная тревога.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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На Украине учитель зарезал 17-летнего ученика и ранил второго
27 апреля 2024, 20:05

Фото: istock / zoka74

На Украине задержали 23-летнего учителя по подозрению в убийстве и ранении бывших учеников. Об этом 27 апреля сообщили на сайте Управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.
В соответствии с украинским законодательством, задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Согласно данным правоохранительных органов, трагическое событие произошло 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что двое молодых людей получили ножевые ранения возле магазина.

Позднее стало известно, что 17-летние парни приехали к своему бывшему учителю, чтобы разрешить конфликт из-за девушки. Ссора переросла в потасовку, в результате которой учитель извлек нож и нанес несколько ударов своим бывшим ученикам. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, а другой находится в критическом состоянии.

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#происшествия
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности найденных после схода снега дронов
27 апреля 2024, 19:04

Фото: Istockphoto / efired

В лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«Любителей досуга на природе могут ждать неприятные сюрпризы. Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако они всё еще несут угрозу вашей безопасности», – подчеркнули в ГУРБ.
Там также рассказали, что делать жителям, если они столкнулись с подобной находкой.
«Отойдите от БПЛА на не менее чем на 100 м, предупредите об опасности ваших спутников. Старайтесь не пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами или GPS. Не пытайтесь трогать беспилотник или брать его в руки. Ничем не бросайте в него и не производите других действий с устройством», – сказали в управлении.
Там добавили, что после этого необходимо позвонить в Службу спасения по номеру 112 и сообщить о месте и времени обнаружения дрона.

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#гурб
#безопасность
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В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
Житель Набережных Челнов зарезал собаку и вынес ее во двор, где играли дети
27 апреля 2024, 17:29

Фото: iStock/Fedorovekb

Правоохранительные органы проведут проверку в связи с сообщением о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес её окровавленное тело во двор, где играли дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.
«Полиция проведёт проверку», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В социальных сетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На записи видно, как мужчина сначала заманивает собаку в подъезд, а затем на руках выносит окровавленное тело животного.

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В Ростове-на-Дону толпа хулиганов избила ветерана СВО и его жену
27 апреля 2024, 17:08

Фото: istockphoto/nito100

В центре Ростова-на-Дону толпа хулиганов набросилась на участника специальной военной операции и его жену. Они наносили им удары и снимали происходящее на камеру.
По словам женщины по имени Марина, агрессоры кричали о своей ненависти к русским. Сначала молодые парни набросились на её мужа, а когда она попыталась их остановить, досталось и ей, передаёт телеграм-канал Don Mash.

Семейная пара поехала в травматологический пункт и зафиксировала побои. У марины сломана нога, а также диагностированы ушибы головы, груди и поясницы. У мужа — множественные ушибы лица и тела. Молодой человек воевал в зон специальной военной операции, награждён медалью за взятие Бахмута (Артёмовска).

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Арестован издевавшийся над людьми 17-летний российский блогер
27 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/AlexRaths

Суд арестовал 17-летнего российского блогера, который издевался над людьми в Ростовской области.
Об этом сообщает Telegram-канал регионального отделения СК. По ходатайству суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пока расследование уголовного дела ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянина, плевавшего в людей на рейсе, летевшем из Сургута в Москву в январе 2024 года, оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Из-за дебошира командиру пришлось посадить воздушное судно в международном аэропорту Перми. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке
Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке
27 апреля 2024, 16:21

Фото: iStock/FelixRenaud

Украинские военные нанесли удар по мирным гражданам в Каховке. Об этом рассказал глава Каховского округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате атаки ВСУ два человека пострадали, один погиб. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники МЧС, по которым противник нанес удар. Сотрудник экстренной службы получил ранение.

Прежде об атаке ВСУ на регион сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он сообщил, что украинские боевики выпустили снаряд, который попал в частный дом в Каховке. Один человек скончался на месте.

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#мчс
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#удар
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Стала известна роль Курбонова в совершении теракта в «Крокусе»
Курбонов обеспечил соучастников по делу о теракте в «Крокусе» связью и деньгами
27 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/Andrii Zorii

Басманный районный суд города Москвы арестовал 12-го фигуранта по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Задержанным оказался 23-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который предоставил исполнителям денежные средства для совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Правоохранители установили, что Курбонов снабдил сообщников средствами связи, которые периодически оплачивал.

Установлено, что до своего ареста Курбонов проживал в столичном хостеле. Уроженец Таджикистана работал в России неофициально.

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#суд
#крокус сити холл
#подмосковье
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