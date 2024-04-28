В Турции работник полиции открыл огонь по своим коллегам

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В турецком городе Адыяман работник полиции, который находился на дежурстве в участке, открыл огонь по своим коллегам, передает TGRT Haber.
В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения. Раненые были госпитализированы.
Телеканал Halk TV, ссылаясь на источники в полиции, сообщил, что в результате нападения погибли двое полицейских и еще восемь получили ранения. По словам тележурналиста, полицейский, открывший огонь, спорил с начальником полицейского участка.
В США в начале апреля былы арестована жительница из Джорджии, открывшая стрельбу на автостраде во время полного солнечного затмения. 22-летняя Тайлон Нишель Селестин заявила на стойке регистрации отеля, что намерена открыть огонь «по велению Бога» из-за солнечного затмения. Затем женщина села в свою машину, проехала по автостраде и открыла огонь по нескольким автомобилям.
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Телеканал Halk TV, ссылаясь на источники в полиции, сообщил, что в результате нападения погибли двое полицейских и еще восемь получили ранения. По словам тележурналиста, полицейский, открывший огонь, спорил с начальником полицейского участка.
В США в начале апреля былы арестована жительница из Джорджии, открывшая стрельбу на автостраде во время полного солнечного затмения. 22-летняя Тайлон Нишель Селестин заявила на стойке регистрации отеля, что намерена открыть огонь «по велению Бога» из-за солнечного затмения. Затем женщина села в свою машину, проехала по автостраде и открыла огонь по нескольким автомобилям.
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Александр Климов