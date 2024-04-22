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Стало известно об отправке военных советников НАТО Украине

Столтенберг заявил, военные советники альянса отправлены на Украину
22 апреля 2024, 00:06
Фото: iStockVanderWolf-Images

Фото: iStockVanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Североатлантический альянс не намерен отправлять войска yf Украину.
Столтенберг сказал, что на Украину направлены военные советник из стран Запада, и подчеркнул, что у некоторых союзников в посольствах в Украине находятся «мужчины и женщины в военной форме, которые оказывают консультативную помощь».

«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», – отметил генсек альянса.



В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон признал возможность размещения западных сухопутных войск на территории Украины. При этом он отметил, что никаких договоренностей по этому вопросу пока не достигнуто.

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В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска Киеву
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не планирует отправлять войска на Украину
21 апреля 2024, 23:40

Фото: iStockMichele Ursi

НАТО не планирует размещать войска в зоне конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC, передает ТАСС.
«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине», – подчеркнул он. При этом Столтенберг отметил, что ряд стран НАТО «имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса допустил новые поставки помощи США на Украину, сопроводив высказывание словами: «Еще не поздно».

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#украина
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#киев
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В Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и ЕС
КПГ: Митинги против военных планов США, НАТО и ЕС прошли возле Минобороны Греции
21 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/Wirestock

Перед зданием Министерства обороны Греции прошли ​митинги против военных планов США, НАТО и Европейского ​союза (ЕС), передает Компартия страны (КПГ).
Митинг начался в городе Марафон, месте старта ежегодных марафонов. К сотням демонстрантов, направлявшихся в Афины, присоединились другие оппозиционные группы, их число достигло нескольких тысяч человек.

Мероприятие совпало с Национальным днем общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля.

Протестующие собрались перед зданием Министерства обороны, требуя выделить средства на здравоохранение и образование вместо НАТО и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Митинги были организованы и в других греческих городах.

Ранее в Грузии митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси в рамках протеста против закона об иностранных агентах.

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#греция
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#сша
#евросоюз
#сектор газа
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«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине
Столтенберг: Еще не поздно направить Украине новую военную помощь США
21 апреля 2024, 23:07

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность предоставления новой помощи Украине, передать американский телеканал MSNBC.
Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что «еще не поздно» предоставить Украине новую помощь, и подчеркнул, что любая задержка в предоставлении военной помощи со стороны США будет иметь значительные последствия.

«У России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении один к пяти и даже один к десяти, в зависимости от участка линии фронта», – заявил он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что украинские военные сбивают меньше российских ракет и беспилотников из-за нехватки средств ПВО.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ поддержали 311 членов Палаты представителей, против выступили 112 членов.

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#нато
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#украина
#помощь
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В Молдавии призвали избавиться от оппозиции
Министр инфраструктуры Молдавии Спыну призвал избавиться от оппозиции
21 апреля 2024, 22:22

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

Спыну назвал прибывших в Москву политиков предателями нации, которые якобы организовали преступный блок. Однако некоторые оппозиционеры тщательно скрываются в рядах других партий в Кишинёве.

В ближайшие годы Молдавия должна избавиться от них, заключил политик.

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#оппозиция
#молдавия
#политика
#россия
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В Конгрессе США требуют увольнения Джонсона после одобрения закона о помощи Киеву
Грин призвала Джонсона покинуть пост после принятия закона о помощи Киеву
21 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву. Такое заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.

Она назвала поступок Джонсона «предательством Америки и республиканских избирателей». Также политик пригрозила добиваться его принудительной отставки в случае невыполнения требований.

Напомним, что Джонсон в течение полугода не мог сделать выбор, но в итоге пошёл наперекор собственной партии республиканцев и обеспечил одобрение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов Киеву.

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#конгресс сша
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#законопроект
#ядерное помощь
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В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора
21 апреля 2024, 21:11

Фото: iStock/Michele Ursi

В Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование литовской армии.

Отмечается, что совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.

Предполагается, что литовские военнослужащие в количестве полутора тысяч солдат из бригады «Жемайтия» вместе с военнослужащими союзных государств отработают сценарий обороны Сувалкского коридора. Эта операция состоится согласно двустороннему «Оршанскому плану».

Отметим, что Сувалкский коридор – это участок между Белоруссией и российской Калининградской областью, расположенных вдоль польско-литовской границы. Его длина составляет порядка ста километров. Своё название он получил в честь расположенного рядом города Сувалки.

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#литва
#польша
#военные
#учения
#граница
#россия
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Нетаньяху анонсировал болезненные удары Израиля по ХАМАС
Нетаньяху: Израиль усилит военно-политическое давление на ХАМАС в скором времени
21 апреля 2024, 20:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль намерен усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В Израиле началось празднование Песаха, посвящённого исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Обращаясь к народу в честь этого праздника Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС отвергло любые предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. В настоящее время палестинское движения является единственным игроком, не позволяющим добиться соглашения.

В связи с этим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни нанесёт болезненные удары по Палестине, поскольку это единственная возможность освободить израильских заложников и добиться победы.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#хамас
#удар
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Зеленский грубо пожаловался на разницу в объёмах поставок Украине и Израилю
AT: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи как у Израиля
21 апреля 2024, 20:32

Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия аналогичной Израилю помощи. Об этом сообщает издание Asia Times.

Отмечается, что украинский лидер открыто пожаловался на то, что Киев получает гораздо меньше военной помощи, чем Израиль. Его тон был грубым, несмотря на то, что Запад уже пожертвовал миллиарды военной и гуманитарной помощи Украине.

Такое недовольство президента указывает на плачевное положение украинской армии. А те надежды, что ещё теплились в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, сейчас уже полностью обрушились.

В публикации уточняется, что разница в объёмах поставок Украине и Израилю не должна удивлять, поскольку последний заключил соглашение о безопасности с США и установит тесные отношения с Евросоюзом, которые насчитывают десятилетия.

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#владимир зеленский
#украина
#израиль
#поставки
#вооружение
#помощь
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TikTok может уволить ключевого сотрудника на фоне угрозы запрета в США
Bloomberg: ByteDance может уволить главного юрисконсульта TikTok Андерсена
21 апреля 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением для создания коротких видео TikTok, может уволить юрисконсульта Эриха Андерсена из-за угрозы блокировки соцсети в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла несколько законопроектов, один из которых принуждает компанию из Китая продать американский бизнес по соцсети, иначе она будет заблокирована в стране.

Отмечается, что теперь ByteDance готовится уволить сотрудника, который должен был убедить американское правительство в том, что компания достаточно сделала для предотвращения обеспокоенности нацбезопасностью по поводу её связи с Китаем.

Эрих Андерсен в течение нескольких лет вёл переговоры с правительством США, целью которых было доказать, что приложение предпринято достаточно мер для того, что Китай не мог получать доступ к данным американских пользователей или влиять на демонстрируемый материал.

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#соцсети
#увольнение
#сша
#китай
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