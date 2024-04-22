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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Североатлантический альянс не намерен отправлять войска yf Украину.
Столтенберг сказал, что на Украину направлены военные советник из стран Запада, и подчеркнул, что у некоторых союзников в посольствах в Украине находятся «мужчины и женщины в военной форме, которые оказывают консультативную помощь».
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон признал возможность размещения западных сухопутных войск на территории Украины. При этом он отметил, что никаких договоренностей по этому вопросу пока не достигнуто.
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«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», – отметил генсек альянса.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон признал возможность размещения западных сухопутных войск на территории Украины. При этом он отметил, что никаких договоренностей по этому вопросу пока не достигнуто.
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Александр Климов